Una de las consecuencias que la pandemia ha traído consigo es la gran crisis económica debido al cierre de numerosos establecimientos y negocios, la mayoría de ellos familiares, y esta cruda realidad ha dejado ver las necesidades que surgen cuando uno o varios miembros de la familia se quedan sin empleo.

Tomemos esto como ejemplo, pero a lo largo de la vida se atraviesan diversas dificultades como sufrir graves enfermedades o fallecimientos. Para no vernos desamparados ante estos sucesos, una de las opciones que cada vez más se valoran es contar con un seguro de vida. De hecho, un 39% de los consumidores afirma que contratará un seguro de vida en los próximos 6-9 meses, según revelan los datos de una encuesta de GlobalData. Y es que la pandemia ha despertado la necesidad de tener una cobertura económica ante una situación imprevista.

Por ello, el seguro de vida de Sabadell, Life Care, aporta tranquilidad gracias a que cubre los riesgos de fallecimiento y de invalidez permanente absoluta (IPA), ya sea por accidente o por enfermedad, protegiendo de esta forma a los seres queridos. Life Care se adapta a la edad y a la situación familiar particular. Así, cada cliente puede disfrutar de una oferta completa para su seguro de vida, competitiva y adaptada a su perfil.

Se debe tener en cuenta que un seguro de vida no es un gasto más al mes del que no solemos hacer uso, si no que es un blindaje para nuestra familia. El seguro de vida aporta soluciones y ayuda en momentos emocionalmente muy complicados, ya sea por la preocupación ante nuestro estado de salud o ante la pérdida de un ser querido. Además, en ese momento tan trágico en el que por póliza estaba excluida la epidemia, el seguro de vida de Banco Sabadell no aplicó (ni aplicará en el futuro) esta exclusión a sus clientes. Todos sus seguros de vida llevan incorporada la cobertura Covid-19 para que ningún cliente quede desprotegido a causa de esta enfermedad.

A su vez, Life Care da cobertura a las consultas médicas sin límite, a diagnósticos contrastados, en el caso de querer pedir una segunda opinión médica, y asesoramiento personalizado sobre nutrición, alergias y alimentación infantil.

Cobertura de la invalidez absoluta

Según el estudio de la Fundación Mutua de Propietarios, en España hay 2,5 millones de personas con movilidad reducida y el 74% de ellas, es decir 1,8 millones, precisan de ayuda para poder salir de sus casas, y mayoritariamente la obtienen de amigos y familiares. Y otro dato muy relevante es que 100.000 personas con movilidad reducida en nuestro país no salen nunca de casa por no tener ascensor o ayuda.

Normalmente, al hablar de un seguro de vida tenemos presente la cobertura de fallecimiento. Es importante destacar que Life Care también incluye la cobertura de la invalidez absoluta y permanente que puede afectar al propio asegurado y que en la mayoría de ocasiones, además de suponer una reducción de ingresos, supone un incremento de gastos.

El seguro de vida es una garantía de que la familia reciba una indemnización en caso de producirse una situación grave. No está sujeto a ninguna condición de mercados financieros ni de rentabilidad. Con el seguro de vida estamos garantizando un importe cierto, del que posiblemente no disponemos en el momento actual y que nos puede ser necesario en una situación grave.

Seguro de vida e hipoteca

Cada año, alrededor de 6.500 familias cada año se enfrentan a la difícil situación de sufrir un fallecimiento o una enfermedad grave que compromete su capacidad para hacer frente al abono del préstamo hipotecario. De forma que el riesgo cubierto por estos seguros, es decir que ocurra una muerte o invalidez cuando queda hipoteca por pagar, le ocurre a unas 2.500 personas.

Si eso pasa, la diferencia entre tener o no tener un seguro de vida es muy sustancial. Si no se dispone de uno, además de lo dolorosa que es la situación, la economía familiar se resiente notablemente porque en el hogar dejan de entrar los ingresos que generaba la persona fallecida. Así, los seguros de vida saldan 4.700 hipotecas al año en familias donde se produce el fallecimiento de uno de los titulares.

En numerosos casos, el sueldo de una persona superviviente no da para pagar el préstamo y todos los gastos de la familia. De lo contrario, si tienes contratado un seguro de vida, la situación es bien distinta. La compañía aseguradora se encarga de hacer frente al capital pendiente de la hipoteca, con lo que la familia puede afrontar mucho mejor la pérdida de los ingresos de la persona fallecida o la reducción de los ingresos que aportaba la persona que ha quedado inválida.

¿Qué es Life Care Mujer?

Banco Sabadell cuenta con «Life Care Mujer», un seguro de vida con una sensibilidad especial ante las enfermedades graves, que ayuda y apoya a las mujeres en el momento del diagnóstico de la enfermedad, como puede ser un cáncer de mama, ovarios o útero, entre otros, con una dotación económica (hasta 70.000 euros). Lo que permite que las pacientes que estén recibiendo tratamiento oncológico puedan centrarse solo en este objetivo tan importante de su vida.

Además, la contratación de este producto ayudará al ámbito de la investigación, ya que Banco Sabadell donará 3 euros a la investigación contra el cáncer por cada seguro «Life Care Mujer contratado».

Es importante señalar que, según el informe «Impacto de la pandemia de covis-19 en personas afectadas por cáncer en España», elaborado por la AECC, las personas con cáncer que sufrieron un severo impacto económico (pérdida de empleo) en los primeros meses de la pandemia, aún no se habían recuperado a finales del pasad año. Y su acceso a las prestaciones o ayudas que necesitan se ha visto disminuido.

Además, según este mismo estudio, los diagnósticos de cáncer propios de la mujer se producen en edades más tempranas, por lo tanto, con una amplia vida laboral por delante. Además, las mujeres están empleadas en los sectores más afectados por la caída de la demanda y por ser objeto de una elevada presencia dentro del empleo temporal y a tiempo parcial.

Estas dificultades económicas llevan a otras nuevas como, por ejemplo, al no disponer de una nómina debido al abandono de un trabajo para la recepción del tratamiento, la persona afectada de cáncer no puede alquilar una vivienda, lo que genera una situación de extrema precariedad y dificulta aún más su recuperación económica.

Por ello Life Care Mujer es un producto que busca ayudar y apoyar a las clientas en el momento de la detección de la enfermedad con el objetivo de minimizar el impacto económico y psicológico que el proceso oncológico conlleva.

De hecho se debe ser conscientes de que existe un momento durante la enfermedad en el que la paciente puede que deje temporalmente de trabajar para centrarse en el tratamiento o que decida recibir un tratamiento privado o incluso realizar una operación estética después de su tratamiento. Ante estas diversas circunstancias Life Care Mujer adelanta una dotación económica en el momento de la detección de un cáncer ginecológico, para que la paciente la pueda utilizar en aquellos gastos imprevistos que decida.