La nueva factura de la luz: dos potencias y tres tramos horarios con distintos precios

La nueva normativa pretende incentivar el ahorro y fomentar que los consumidores desplacen una parte del consumo hacia aquellos momentos en que la demanda es menor, para descargar la red y evitar que haya que construir nuevas infraestructuras. Un objetivo que el Ministerio para la Transición Ecológica pretende conseguir estableciendo tres tramos horarios distintos con precios diferentes, y ofreciendo la posibilidad de contratar dos potencias distintas, de forma que sólo se pague por la más elevada una parte del día. Además, también pretende reducir la parte fija del recibo, que ahora dependerá más de cuándo se realice el consumo.

El primer cambio que verán los consumidores es que los peajes de acceso que pagaban hasta ahora pasarán a dividirse en dos conceptos. Por un lado, los peajes de transporte y distribución, que fijará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que sufraga el coste de las redes. Y, por otro lado, estarán los cargos del sistema eléctrico, que establece el Ministerio de Transición Ecológica y que se destinan a financiar las renovables, la gestión de residuos o el sobrecoste de generar electricidad en las islas.

1,4 Millones de clientes del sector eléctrico en Alicante Del total, aproximadamente 450.000 tienen contratada la tarifa regulada y el resto está en el mercado libre.

Con la nueva tarifa, estos peajes y costes pasarán a tener un precio distinto según el tramo horario. El más alto será en el periodo punta -de 10 a 14 y de 18 a 22 horas, entre semana-; habrá otro periodo llano con un coste intermedio -de 8 a 10; de 14 a 18 y de 22 a 24 horas-; y uno valle, donde será más barato, entre la medianoche y las ocho de la mañana y todo el fin de semana.

Pero, además, se permitirá contratar dos potencias distintas -una que se aplicaría en los periodos punta y llano, y otra para el tramo más barato-, de forma que el consumidor no necesite pagar por el máximo de capacidad que sólo usa en determinados momentos durante todo el tiempo del contrato.

La nueva tarifa se aplicará de forma automática a partir del 1 de junio a los clientes que tengan contratada la tarifa regulada que fija el Gobierno, el PVPC, que en Alicante suponen alrededor de 450.000 hogares. Al resto, los que tienen contratada la luz en el mercado libre, que son unos 950.000 en la provincia, también les afectan las modificaciones en los cargos y peajes, pero serán las compañías las que determinen cómo los repercuten.

197€. El ahorro máximo anual que calcula la CNMC La cifra se reduce a 17 euros para los que tengan una potencia de menos de 10kw.

Como explican en la CNMC, en algunos casos las comercializadoras podrán optar por adaptar los contratos de sus clientes a los nuevos periodos horarios y de potencia; pero también pueden mantener la estructura actual -tarifas planas, selección de ocho horas al día más baratas, etc.- trasladando a los precios la diferencia de costes regulados o asumiéndola. En cualquier caso, el cambio que decidan deberán comunicarlo con tiempo a sus clientes.

Ahora la gran incógnita es saber cómo afectará al coste final del recibo. La CNMC calcula que beneficiará a la mayoría de consumidores que ahora no tenía discriminación horaria y perjudicará a los que ya la tenían, que pagaban bastante menos. Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores (Avacu), Fernando Móner, señala que la posibilidad de contratar dos potencias puede suponer un ahorro para muchos hogares, pero duda de la efectividad de la discriminación horaria. «La mayoría de consumidores no tiene la capacidad de decidir cuándo gasta la electricidad, lo hace cuando llega a casa de trabajar. No sé si es muy viable que todos pongamos la lavadora a las dos de la mañana», señala Móner. Eso sí, «quien pueda cambiar sus hábitos, sí conseguirá rebajar la factura». Sea como fuere, para el presidente de Avacu el Gobierno ha perdido la oportunidad de rebajar los impuestos que se pagan «por un servicio básico, como es la electricidad». Además de los peajes, la factura incorpora el Impuesto sobre la Electricidad, del 5,11%, y un IVA del 21%.

El precio del kilovatio se mantiene en niveles de récord

El coste en el mercado mayorista supera en un 54% la media de los últimos cinco años

Los cambios en la factura eléctrica llegan en un momento en el que el otro componente del recibo, es decir, el coste de la energía, sigue disparado. A pesar del ligero descenso que acumula en lo que va de mes, el coste medio del megavatio en el mercado mayorista se situaba el pasado día 20 en los 60,78 euros, lo que supone prácticamente el triple del precio que marcaba el año pasado por estas fechas -cuando el confinamiento hundió la demanda-, pero, sobre todo, es un 54% superior al coste medio de los últimos cinco años, según los datos facilitados por Grupo ASE. El analista de mercados de la compañía Juan Antonio Martínez señala que el principal responsable de este encarecimiento es el precio del gas, que sigue en niveles muy elevados por el aumento de demanda de este combustible en Asia, el recorte de suministro que llega por los gasoductos de Rusia o Noruega, o la subida de costes de su transporte por vía marítima. «Lo que aún no se sabe es si este aumento será algo puntual o se va a mantener más tiempo», señala el experto, que recuerda que en el sistema eléctrico es la última energía en entrar, la más cara, la que marca el precio para todo el conjunto.