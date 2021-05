Almoradí y Torrevieja, entre las ciudades más pobres de España

De esta forma, el estudio señala que, un año más, las poblaciones madrileñas de Pozuelo de Alarcón, con 28.326 euros de renta neta declarada por habitante, y Boadilla del Monte, con 21.795 euros, son las poblaciones más ricas; mientras que en el lado opuesto se sitúan los municipios almerienses de Níjar, con sólo 7.307 euros, y Vícar, con 7.451. En todos los casos, los datos se refieren al ejercicio fiscal de 2018.

Entre los municipios con menor renta, Almoradí es la primera población de fuera de Andalucía que aparece en la lista, en la octava posición, con una renta de sólo 7.840 euros por residente, eso sí, 356 euros más que el año anterior. Por su parte, Torrevieja se sitúa en la décima posición, con 7.944 euros.

Esta estadística ya ha provocado más de un año en enfado de los responsables municipales de la ciudad de la Vega Baja, que consideran que no se ajustan a la realidad, al no tener en cuenta a las rentas de los residentes extranjeros. Pero desde el INE señalan que los cálculos se realizan teniendo en cuenta únicamente a aquellos residentes sobre los que existen datos de renta, por lo que si un ciudadano no declara nada en España, no computa ni para sumar ni para restar.

Polémicas aparte, lo cierto es que, en general, la provincia no sale demasiado bien parada ya que ninguno de los 25 municipios que aparecen en el estudio alcanza la renta media del conjunto de los analizados en el país, que se sitúa en 11.680 euros. En este sentido, los municipios del área metropolitana de Alicante son los que tienen las mejores cifras. Así, el municipio de la provincia más rico es Sant Joan, con 11.557 euros netos por residente; seguido por El Campello, con 11.331; Alicante, con 11.125; y Mutxamel, con 11.110.

También aparecen en la parte alta Alcoy, con 10.786 euros; Ibi, con 10.500; o Benidorm, con 10.123.

Por su parte, entre los más pobres, además de Almoradí y Torrevieja, también aparecen Crevillent, con 8.312 euros; Aspe, con 8.559; Pilar de la Horadada, con 8.631 euros; y Elda, con 8.998. Elche se sitúa en una posición intermedia, con 9.220 euros.