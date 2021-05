La zona cero

«En 1998, año que se fundó la Asociación Terciario Avanzado, Kodak tenía 170.000 empleados y vendió el 85% de todo el papel fotográfico en todo el mundo. En unos pocos años, su modelo de negocio desapareció y se declararon en quiebra. Lo que le sucedió a Kodak sucederá en muchas industrias en los próximos diez años, y la mayoría de las personas no lo ven venir.

¿Se pensaba en 1998 que tres años después nunca volveríamos a tomar fotografías en una película de papel? No creo... Sin embargo, las cámaras digitales se inventaron en 1975. Al igual que con todas las tecnologías exponenciales, fue una decepción durante mucho tiempo, antes de que se volviera muy superior y se generalizara en solo unos pocos años».

En el año 2018, en mi primer discurso de los Premios Alfil, me atreví a dar mi visión de hacia dónde iba el futuro, los mercados y especialmente la ciudad de Alicante. Este texto está recogido de aquel discurso, en el que, entre muchos nervios, me dieron el beneplácito del que pronuncia su primer discurso enfrente del público más importante de la provincia y, por supuesto, el más exigente. En dicho acto me permití opinar sobre en lo que podría llegar a convertirse Alicante y, concretamente, la zona del puerto. Así que lo hice y, como dicen, «el que no arriesga no gana».

Pasados algunos años, pandemias y alguna cana que otra más, vuelvo a repasar el mensaje fuerza que dimos y observo que, desde Terciario, ya teníamos una visión de hacia dónde debía ir la ciudad de Alicante y cuál debería ser su posicionamiento estratégico. Por esos tiempos, empezaba a tener fuerza el concepto de Distrito Digital, la Agencia de la Innovación, compañías líderes mundiales como Accenture, CBRE o Regus ponían su foco sobre la zona del puerto de Alicante, y en los círculos sociales-empresariales sonaba el runrún de que algo estaba pasando.

Quizás era lógico. No tiene sentido que la zona más prime de Alicante estuviese desconectada de la ciudad y varios miles de metros cuadrados bañados por el mar estuvieran destinados a almacenar coches desguazados, materiales en desuso, barcos en un triste deterioro o, por supuesto, albergase un centro comercial fantasma del que nadie se explicaba que estuviese en semejante situación.

Todo esto hoy se ha convertido en la zona cero. Quizás porque los dirigentes del Puerto lo vieron y facilitaron la transformación, quizás porque el Ayuntamiento con Alicante Futura ha sido el mejor comercial para la ciudad, quizás fue la llamada de Distrito Digital, puede que el palacio de congresos liderado por Diputación lo haya puesto en el mapa, o quizás pueda ser que algunos empresarios tomaron la decisión de arriesgar e invertir. Sinceramente, eso no es importante. Lo importante es que de una manera unida y siendo todos protagonistas hemos conseguido poner en el mapa la zona cero.

Y, para poner las cosas en su sitio, no se me ocurre una mejor persona que don Perfecto para que pusiese nombre al núcleo de todo, con su avenida. Empresario para mí personalmente de referencia, que nos dio una lección de que un sueño puede conseguirse si el trabajo y la perseverancia nunca la abandonas. Por ello no es casualidad que toda la zona cero gire alrededor de la avenida Perfecto Palacio de la Fuente.

Alicante tiene por primera vez su posicionamiento propio, genuino, basado en sus fortalezas y valores añadidos, con nombre y apellidos: ciudad de vida y negocios. Y es que la frescura que tiene la ciudad no tiene competencia mundial. Ahora podemos tener una provincia cohesionada de verdad: Elche liderando la industria, la costa liderando el turismo, el interior con sus especializaciones, turrón, juguete, textil, mármol, etcétera. Y la capital liderando el mercado de las oficinas desde la zona cero, desde la avenida Perfecto Palacio de la Fuente.

En un análisis rápido de nuestra competencia y nuestro mercado objetivo, tenemos, por un lado, un mercado internacional que ha aprendido que se puede trabajar desde cualquier lugar del mundo. Para ello, necesita un entorno seguro político y jurídico, dentro de la Unión Europea, que sea económico, bien comunicado por aire, carretera, tren y mar, con calidad de vida para retener talento y ubicado en el sur de Europa con un microclima que genera envidia en todo el norte.

Por otro lado, nuestra competencia es Málaga, donde la realidad es que los inversores llegan tarde; València, que vive de espaldas al mar; Madrid, que ya no puede absorber más y se está convirtiendo en prohibitiva en precio; y Barcelona, que el independentismo se la está cargando. Así que nos encontramos en lo que los expertos llaman un entorno competitivo favorable para poner nuestra bandera, trabajar todos en una misma dirección y posicionarnos como la ciudad de negocios de Europa.

Importante: no está todo hecho, todo lo contrario. Ahora empieza el reto. ¿Que nos falta?

Un parque de oficinas moderno, y no solo en la zona portuaria. Todo lo que se implante en la ciudad con calidad es un valor más para sumar, el proyecto de Coliving del grupo Marjal, el centro de negocios proyectado por Perfecto Palacio denominado NOBO o toda la primera línea de la Explanada liderada por el edificio Edificia del grupo Azarbe. Un centro de desarrollo interesantísimo es el de la zona de las vías, que divide nuestra ciudad. Le animo al señor alcalde a seguir luchando por nuestra zona de Adif, espacio que podría convertirse en algo similar al que ha proyectado la ciudad de Madrid en Distrito Castellana Norte y que es un auténtico éxito que cambiará la ciudad en la próxima década.

Mejorar la fiscalidad para las empresas y sus trabajadores por «venirse a vivir a Alicante». Alinearse el resto de los sectores para aprovechar la oportunidad, inmobiliario, taxistas, colegios, tiendas, restauración, hoteles, y la lista podría ser interminable.

Aquí me paro para poner especial atención en el crecimiento de la ciudad y la desigualdad que pueda generarse con los ciudadanos más desfavorecidos, al subir de manera natural y progresiva el nivel de vida y, por tanto, los precios, haciendo que los más pobres se vean perjudicados. Por lo que es de especial obligación que las administraciones ordenen este crecimiento y pongan todos los medios para que esto no suceda, por ejemplo, destinando parte de los impuestos extra que se ingresarán por estas actividades en acciones concretas de integración, formación y ayudas directas para paliar dicho crecimiento de precios y nivel de vida.

Nos encontramos en el momento más importante para la ciudad, no tendremos segundas oportunidades. Siempre digo que lo fácil es traer a los clientes, lo difícil es mantenerlos. Ahora toca ser excelentes, estar alineados, pensar a medio y largo plazo sin olvidarnos de lo operativo y el día a día, y si somos capaces daremos los primeros pasos para convertir a Alicante en la deseada «Alifornia» y, como dice la canción del joven Cheti, «es que tiene algo que te hace olvidar, que te hace vibrar».