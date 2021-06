El calzado pisa el acelerador en EE UU para recuperar el mercado perdido por la crisis de los aranceles

Alivio generalizado entre los empresarios de la provincia tras la decisión de Estados Unidos de dejar en suspenso durante seis meses la posible imposición de nuevos aranceles al calzado en represalia por la denominada Tasa Google. Una tregua que tiene como objetivo facilitar que se pueda llegar a un acuerdo internacional sobre ese gravamen en el seno de la OCDE. A la espera de ese pacto que evite la subida arancelaria definitivamente, de momento los fabricantes se garantizan una temporada más de ventas -lo que no es poco en la situación actual, tras la grave crisis provocada por el covid- y ya han puesto en marcha toda la maquinaria para recuperar el tiempo perdido y minimizar el impacto de la paralización de pedidos de las últimas semanas.

Y es que el anuncio de la Representante de Comercio de Estados Unidos llega casi sobre la campana para muchos de los fabricantes, que estos días debían empezar a comercializar la temporada de primavera-verano del próximo año. «El lunes abrimos el ‘showroom’ en Nueva York, coincidiendo con la celebración de la feria Fanny. Es cuando realizamos la mayor parte de las ventas y hubiera sido imposible acudir sin tener claros los precios. Una subida del 25% es inasumible», señalaba ayer Mila García, presidenta de la firma eldense Pedro García, que tiene en este mercado el 65% de su facturación y que no podía ocultar su alegría. La empresaria confía en que la incertidumbre de las últimas semana no pase factura a los pedidos y que las ventas sean buenas: «No creo que alcancemos las cifras de 2019, pero esperamos que la tendencia sea positiva», apuntó.

En el caso de Manufacturas Newman, su responsable, Manuel Ruiz, calcula que ya han perdido entre un 15% y un 20% de lo que esperaban vender este año en Estados Unidos con los pedidos cancelados en las últimas semanas y que ya no se podrán recuperar. Sin embargo, Ruiz también se muestra optimista y, por las conversaciones mantenidas con sus clientes, calcula que en una semana empezarán a entrar nuevos encargos. «Está claro que las cancelaciones ya no podemos recuperarlas, porque los clientes movieron la producción a otras partes, pero llegamos para la nueva temporada, la que tenemos que servir a partir de septiembre», explica el empresario.

También marcas tan conocidas como Pikolinos valoraron la suspensión de los nuevos aranceles que, como reconocía el responsable de Marketing de la firma, Marcos Vega, hubieran tenido un «impacto muy grave» en el que es el segundo mercado de la compañía. Tanto es así, que la empresa ya estudiaba medidas para salvar este mercado incluso en el caso de que el gravamen se hubiera aplicado, aunque reconocen que hubiera sido complicado.

En la misma línea, el director general de Wonders, Francisco Oliver, mostraba su satisfacción, ya que el incremento de ventas en Estados Unidos es una de las grandes apuestas del grupo de la familia Carbonell para crecer y diversificar sus mercados, algo que hubiera sido casi imposible con las nuevas tasas aduaneras. «Habríamos podido asumir la subida una temporada, pero luego hubiéramos tenido que repercutir el coste y no sabemos cómo habrían reaccionado los consumidores», apuntó ayer el ejecutivo.

«Ha sido todo un alivio. Ahora hay que confiar en que se llegue a un acuerdo definitivo a nivel internacional para que esto no se repita», señaló, por su parte, el presidente de la Asociación Española de Componentes de Calzado (AEC), Manuel Román.

En este sentido, también desde la Federación de Industriales del Calzado Español (FICE) advertían de la necesidad de no relajarse e instaban al Gobierno a acelerar todo lo posible las negociaciones. «Vamos a estar muy atentos y, si este verano no vemos avances, volveremos con la presión porque lo que no queremos es llegar otra vez a diciembre con esta incertidumbre», aseguraba la presidenta de esta organización y de la patronal autonómica Avecal, Marián Cano.

En cualquier caso, tanto FICE como el propio Gobierno también destacaban el hecho de que Estados Unidos haya decidido dejar fuera de la amenaza de aranceles definitivamente tres de las 15 categorías de calzado que quería gravar con más aranceles. Unas categorías que en 2019 sumaron 50 de los casi 200 millones de euros que el sector exportó a este país, según cifras facilitadas por FICE, lo que atenúa el posible golpe. Pero, sobre todo, supone un resquicio para que los fabricantes puedan adaptar sus productos a esas categorías para esquivar la subida, en caso de que finalmente falle la negociación y no haya acuerdo.

El Gobierno confía en la suspensión definitiva

La ministra de Industria, Reyes Maroto, se mostró confiada en que la suspensión de la subida de aranceles se convertirá en definitiva, según dijo, ante la buena marcha de las negociaciones que se realizan en la OCDE para llegar a un acuerdo global sobre la fiscalidad de las multinacionales, que pondría fin a la Tasa Google aprobada por España. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue más allá, y aseguró que España abrirá negociaciones bilaterales con Estados Unidos para evitar los aranceles, si no hay acuerdo en la OCDE.