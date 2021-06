La flota de arrastre se rebela contra la UE y el recorte de los días de pesca

«¿Qué empresa puede vivir trabajando solo 120 días al año? Es imposible», se lamentaba el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Alicante, Nacho Llorca, minutos antes de la protesta. Una movilización que se desarrolló en todo el litoral mediterráneo español para exigir al Gobierno y a Bruselas un nuevo plan de gestión de especies «viable» y que «no ponga en peligro el sector, las cofradías de pescadores y un sistema de pesca milenario que se ha sabido autorregular a lo largo de los siglos», según las organizaciones convocantes.

El objetivo de la normativa europea es conseguir una explotación sostenible de las especies que suelen capturar los barcos de arrastre, pero los pescadores denuncian que no se ha tenido en cuenta ni las características de la flota ni las reducciones de capacidad que ya se han producido en las distintas zonas. Así, en el caso de la provincia de Alicante, la flota ya se ha recortado alrededor de un 30% en la última década, según explicó el secretario de la Federación, Juan Mulet, que cifra en un centenar los barcos que en este momento practican esta arte en las cofradías alicantinas.

Nacho Llorca insistió en que no quieren «vivir de las ayudas» y que para lograr un la viabilidad las embarcaciones necesitan faenar un mínimo de 190 días al año. Sin embargo, el plan de la Unión Europea ya solo les permite trabajar entre 160 y 170 días de media en 2021 y 2022, aunque una parte de la flota no llegará ni a 150 días. Además, esta cifra se reducirá progresivamente hasta 2025, cuando calculan que muchos barcos no puedan salir al mar ni 120 días.

«Nosotros también queremos conservar el mar, pero no es justo que nos carguen con toda la responsabilidad cuando hay otros motivos que están provocando la reducción de especies, como la contaminación», apuntó Mulet. El secretario de la Federación Provincial de Cofradías también recordó el problema que ha surgido en el sector ante la proliferación de atunes en el Mediterráneo, tras la limitación de sus capturas, que están depredando otras especies comerciales.

Los pescadores también protestaron contra la imposición de algunas medidas de control por parte de la UE, como la obligación de determinados barcos de llevar videocámaras a bordo. «Somos pescadores, no somos delincuentes», fue una de las consignas que corearon los concentrados.

Las reivindicaciones de los pescadores han recibido en las últimas semanas el apoyo de la práctica totalidad de alcaldes de las poblaciones pesqueras de la zona y, por ejemplo, entre los asistentes a la protesta de ayer estaban la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, o el de La Vila, Andreu Verdú, entre otros representantes políticos. Por su parte, el director general de Agricultura, Ganadería y Pesca, Antonio Quintana, anunció que pedirá una reunión con el Ministerio para abordar un plan de viabilidad para el sector.