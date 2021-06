La segunda fase del plan Resistir Plus registra 11.210 solicitudes en las primeras dos horas de tramitación

La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha recibido un total de 11.210 solicitudes de cita previa para la segunda fase del plan Resistir Plus en las dos primeras horas de tramitación, aunque se espera que el número se incremente en las próximas horas. El conseller de Hacienda y Modelo Económico se ha mostrado satisfecho con la acogida que este plan está teniendo entre el tejido productivo valenciano y ha animado a todas las empresas de los 188 sectores económicos incluidos que presenten su solicitud si cumplen los requisitos.

"Nuestro compromiso es claro: necesitamos garantizar la solvencia y la liquidez de nuestro tejido productivo hasta que la recuperación económica sea total", ha reiterado el conseller, para quien "lo importante ahora es que todas las posibles empresas beneficiarias aporten su documentación y su volumen de deuda pendiente para que podamos resolver y transferir los recursos al tejido empresarial de manera inmediata".

La segunda fase del plan Resistir Plus, la más numerosa tanto por volumen de posibles beneficiarios como por cuantía de las ayudas, se ha iniciado esta mañana a las 09.00 h y en los primeros cinco minutos se han contabilizado un total de 2.457 solicitudes de cita previa. Cifra que se ha elevado por encima de los 9.800 a las 10.00h.

No obstante, como ha recordado el conseller, el proceso estará abierto hasta el próximo viernes 11 de junio a las 23.59h y en ningún caso se resolverá por orden de entrada, "sino que una vez realizado un primer reparto de 4.000 euros entre todas las empresas que cumplan los requisitos, esta cuantía se incrementará en función del volumen de pérdidas de cada empresa hasta un máximo de 200.000 euros".

La dotación inicial de la fase destinada a las empresas que tributan por estimación directa en el IRPF era de 447 millones de euros, a lo que se sumarán todos aquellos recursos que una vez resueltas las ayudas para los autónomos y empresas que tributen por módulos y para las de nueva creación, no se hayan adjudicado. "En una situación tan excepcional como la actual vamos a hacer todo lo posible para que los 647 millones aportados por el Gobierno central para el plan Resistir Plus llegue de forma íntegra a nuestras empresas" ha indicado Soler, quien además ha incidido en que "no sólo basta con resolver las ayudas, sino que lo importante es hacer efectivo el pago de forma inmediata".

Los solicitantes de esta segunda fase de las ayudas podrán completar la tramitación de las mismas a partir del próximo lunes 14 de junio a las 08.00h y dispondrán de 7 días naturales para aportar su documentación a contar desde el momento en que hayan sido citados.

En este sentido, además de los datos y domicilio fiscal de la empresa, los solicitantes deberán detallar la tipología de empresa o su sector de actividad y realizar una estimación objetiva de cuantía solicitada, teniendo en cuenta que es subvencionable la deuda pendiente con acreedores y proveedores (iva excluido) así como el nominal de la deuda financiera viva con entidades financieras tanto públicas como privadas. Finalmente, los posibles beneficiarios deberán detallar si han recibido alguna otra ayuda pública con el mismo objeto, dado que aunque son compatibles, la cuantía máxima de ayuda no puede superar lo establecido por el Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

"El objetivo del Consell es ayudar a la solvencia empresarial y, con el Plan Resistir Plus, lo hacemos a través de ayudas directas con un doble objetivo: sostener a aquellas empresas viables que ahora atraviesan dificultades financieras y, a la vez, potenciar nuestro tejido productivo para impulsar su recuperación, mantenimiento del empleo y crecimiento", ha concluido el responsable de Hacienda para quien "lo más importante de este plan es que no sólo está pensado para ser una ayuda puntual en el presente, sino sobre todo para avanzar hacia el futuro y que ayude a establecer las condiciones para un modelo económico valenciano resiliente, competitivo e innovador".

Tramitación ágil

Vicent Soler también ha querido agradecer el trabajo realizado por parte de la dirección general de Tecnologías de la Comunicación (DGTIC) en las últimas semanas para preparar el sistema informático de la tramitación de las ayudas, lo que ha permitido que durante la primera semana de tramitación no se haya registrado ninguna incidencia. "Siempre hemos reivindicado que la tramitación de estas ayudas sería lo más ágil posible y para ello es fundamental una administración moderna, ágil y eficiente con plenas garantías de seguridad jurídica".

Además, los responsables de Hacienda también han puesto en valor "la ayuda y agilidad" que va a suponer el convenio suscrito entre la Generalitat y la Agencia Tributaria Estatal, "un mecanismo eficaz de colaboración interadministrativa que nos va a permitir obtener los datos necesarios para la concesión y control de estas ayudas en un breve plazo de tiempo".