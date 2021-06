El banco público de la Generalitat supera los 100 millones concedidos en préstamos Horeca

El conseller intervino ayer en las Cortes Valencianas para presentar el decreto que regula la concesión de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la crisis del coronavirus, una hoja de ruta que contribuye a canalizar los 647 millones que recibe la Comunidad del Estado para impulsar la recuperación, el denominado Plan Resistir Plus. «Este decreto tiene como objetivo reforzar el tejido productivo y facilitar la reactivación económica, así como proteger la ocupación y actuar de manera preventiva sobre las finanzas públicas y los balances del sistema financiero», indicó el conseller.

El director del IVF, Manuel Illueca, con relación a los préstamos bonificados Horeca, valoró que el éxito de esta línea viene motivado tanto por las condiciones de los préstamos, que incluyen un tramo no reembolsable de hasta el 30% y un tipo de interés del 0,5% con hasta dos años de carencia, como por las cuantías de los mismos, «que permiten cubrir las necesidades inmediatas de liquidez de muchas empresas y adaptar el tamaño de la ayuda a sus necesidades reales». El 60,4% de los préstamos concedidos ha ido a parar a autónomos, por un valor total de 26,87 millones de euros. No obstante, son el sector que ha recibido préstamos de menor cuantía, con una media de cerca de 25.000 euros por cada uno de los préstamos y una ayuda directa incluida o tramo no reembolsable de 7.500 euros. Por el contrario, las medianas empresas son las que han recibido un menor número de préstamos, hasta un total de 31, con una media por préstamo, sin embargo, de 515.858 euros, lo que supone una ayuda directa de 92.085 euros.

Por provincias, Valencia concentra la mayor cantidad de préstamos (1.135 de 1.783) frente a Alicante (461) y Castellón (187). Atendiendo al importe medio de los préstamos, Alicante, donde predomina la actividad turística y hotelera, tiene la cuantía media por préstamo más elevada, a razón de 87.521 euros por préstamo y 20.504 euros de ayuda directa.