Las grandes fortunas de EEUU apenas pagan impuestos

Estados Unidos no es Suecia, el país donde más impuestos sobre la renta se pagan, pero tampoco es Luxemburgo, Singapur o Croacia. Sobre el papel, las mayores fortunas estadounidenses pagan un 37% de IRPF y un 20% sobre las ganancias de capital. Pero esos porcentajes raramente se cumplen, particularmente cuando toca hacer caja con la nueva oligarquía mundial, las mayores fortunas del planeta. Jeff Bezos no pagó un solo dólar en impuestos sobre la renta en 2007 y 2011; lo mismo que hizo Elon Musk en 2018; George Soros se las ingenió para no contribuir un céntimo durante tres años consecutivos; y el inversor Carl Icahn, durante dos ejercicios seguidos. Por injusto que pueda parecer, dado que el trabajador medio paga un 14% de IRPF, su elusión fiscal es perfectamente legal.