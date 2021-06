IVEFA y CaixaBank firman un convenio para potenciar el desarrollo de la empresa familiar

CaixaBank y el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (IVEFA) han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de potenciar y promocionar la actividad que desempeñan las empresas familiares valencianas como motor de la economía productiva y dinamizador de empleo y riqueza. CaixaBank se convierte así en uno de los principales patrocinadores de IVEFA.

El acuerdo contempla el patrocinio de la Asamblea General que IVEFA celebrará el día 30 de junio, así como una jornada formativa dirigida a los miembros de la asociación, entre otras actividades.

En un acto celebrado en la oficina All in One València de la entidad financiera, el convenio ha sido suscrito por Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, y Francisco Vallejo, presidente de IVEFA. En la firma también han participado Tina Pastor y Juan Bolós, vicepresidenta y director general de IVEFA, y Felipe Pulido y Gustavo López, directores comerciales de Banca de Empresas y Banca Privada de CaixaBank en la Comunitat Valenciana.

Francisco Vallejo ha destacado “la importancia que supone para IVEFA contar entre los patrocinadores con CaixaBank, una de las principales entidades financieras nacionales”. “El grupo CaixaBank está comprometido con el desarrollo y la iniciativa empresarial, así como con el medioambiente y la RSC. Además, los asociados de IVEFA contarán con condiciones especiales y podrán participar en jornadas formativas organizadas por el banco y aprovechar las sinergias existentes entre los sectores financiero y empresarial”, ha señalado Vallejo.

Asimismo, el presidente de IVEFA ha resaltado “la cercanía de CaixaBank y su implantación y consolidación en tierras valencianas”. “Para nosotros, que apoyen nuestra institución, es un gran revulsivo para continuar trabajando por y para la empresa familiar valenciana como fuente de riqueza y empleo que somos”, ha añadido.

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana ha destacado “el compromiso de la entidad con el impulso de la actividad de las empresas familiares valencianas, que son clave para el desarrollo de la economía en la provincia”. “Consideramos fundamental ir de la mano de IVEFA porque representan, respaldan y fortalecen a unas empresas que son determinantes para el tejido asociativo valenciano”, ha apuntado.

CaixaBank, el valor de la especialización

CaixaBank es el grupo financiero líder en España y uno de los más importantes de Portugal, donde controla el 100% de BPI. El banco, presidido por José Ignacio Goirigolzarri y dirigido por Gonzalo Gortázar, tiene alrededor de 21 millones de clientes en el mercado ibérico, la mayor red comercial de la península, con unas 6.300 oficinas y 15.400 cajeros automáticos, y el liderazgo en banca digital con 10 millones de clientes digitales.

Gracias a su modelo de especialización, con una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, CaixaBank es una referencia para el tejido empresarial, así como para comercios, negocios, autónomos y emprendedores.

Para dar servicio a las empresas que facturan menos de 2 millones de euros, así como a comercios, negocios y autónomos, CaixaBank cuenta con la división de Negocios y Emprendedores, que desarrolla productos y servicios adaptados a las peculiaridades de este segmento de clientes con un asesoramiento cercano e integral, no sólo a través del apoyo financiero, sino también desde el acompañamiento en la gestión de su día a día.

Actualmente, se ofrece este servicio personalizado desde las más de 50 oficinas Business ubicadas por todo el país y a través de los más de 2.500 gestores especializados de este segmento que trabajan en la red de oficinas de la entidad.

En cuanto a las empresas que facturan más de 2 millones de euros, CaixaBank les da servicio a través de una red formada por más de 150 centros CaixaBank Empresas repartidos por todas las comunidades autónomas españolas en los cuales trabajan alrededor 1.500 profesionales altamente cualificados, con sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

Sobre IVEFA

El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar, IVEFA, es el espacio y la voz de la empresa familiar. Una asociación empresarial independiente y sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es ayudar a las empresas familiares a prosperar en sus actividades, facilitar su desarrollo profesional y proteger sus intereses económicos, además de acompañarlas en los tránsitos generacionales y apoyarlas en la prevención de conflictos familiares.