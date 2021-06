La Sindicatura de Comptes reprocha al Consell el retraso en las ayudas a afectados por ERTE

La Sindicatura de Comptes le ha reprochado a la Generalitat el retraso en la concesión de las ayudas a los afectados por Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE) con rentas más bajas en la Comunidad Valenciana. En una auditoría, la institución resalta que se superaron los tres meses establecidos por la normativa para conceder los 150 euros habilitados para cada persona. El informe, no obstante, también reconoce que, al finalizar el ejercicio de 2020, se habían resuelto y abonado el 98,7% de los 30 millones de euros destinados a tal efecto, y que los beneficiarios ascendían a 199.503