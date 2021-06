Los agentes de la propiedad inmobiliaria de Alicante rechazan el uso indebido de su marca

El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (COAPI) de Alicante se opone al uso de la marca API (Asociación de Profesionales Inmobiliarios) por profesionales no colegiados, una iniciativa planteada por el Consejo General API y que ha creado un gran malestar entre el colectivo a nivel nacional. De hecho, la mayoría de los colegios API que existen en España han suscrito un manifiesto público en el que aseguran que el uso de las siglas API por parte de no colegiados puede llevar a la confusión a los consumidores, al pensar que cuentan con unas garantías que no son tales, y acabar afectando a la buena imagen de todo el colectivo.