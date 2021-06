La tecnología alicantina que facilita el cobro de las pensiones en Nigeria

Tras expandirse por América Latina, España o Asia, la tecnológica alicantina FacePhi anuncia su primer contrato en África. En concreto en Nigeria, donde el gobierno de este país utilizará el software de reconocimiento facial de la firma para modernizar el sistema de cobro de pensiones para los veteranos de las Fuerzas Armadas y facilitar la identificación de los beneficiarios. Un proyecto en el que colaborará con Afrilight Tecnologies, según ha informado este viernes la propia compañía.

De esta manera, la compañía con sede en Alicante tendrá un papel clave en esta iniciativa, que implantará un sistema de registro digital gracias al cual los militares retirados podrán identificarse de forma fácil y segura. Para ello, el usuario tan solo deberá registrarse desde su propio móvil, a través de un selfie y una foto a su documento de identidad.

Estos sencillos gestos serán suficientes para activar un software que combina el reconocimiento facial con la captura completa del documento mediante lectura óptica y su posterior extracción de caracteres, realizándose así una comparación de los patrones del rostro para verificar que la persona que se ha dado de alta para percibir su prestación es quien dice ser, según explican desde la firma.

Usuarios senior

El CEO de FacePhi, Javier Mira, destaca que "el uso de sistemas biométricos para acceder a servicios bancarios y financieros es cada vez más habitual entre los usuarios senior, ya que esta tecnología permite acceder a espacios digitales de forma cómoda y muy intuitiva". De este forma, este tipo de tecnología permite, a su juicio, que "las personas mayores no se queden atrás en el uso de ciertos servicios, impulsando el cierre de una brecha digital que, además, es especialmente acusada en el continente africano".

El proyecto también supondrá notables ventajas para la entidad pública nigeriana, ya que aportará un mayor nivel de protección que otros métodos de verificación de usuario, como las contraseñas o la identificación por parte de funcionarios públicos, ayudando a combatir y prevenir posibles casos de fraude y suplantaciones de identidad. Tal y como recuerdan desde la empresa alicantina, esta apuesta por la digitalización se produce un momento en el que el continente africano aborda el reto de aumentar su conectividad tras el impacto del covid-19, a la par que afronta un aumento de las distintas formas de ciberdelincuencia. Según el informe de "Online African organized crime from surface to dark web", realizado por Interpol, solo el 28% de los africanos utilizaba Internet en 2019, lo que no supuso un freno para que el crimen digital se duplicará ya entre los años 2017 y 2018, alcanzando un impacto de 6,5 millones de dólares.

La implantación de este sistema de onboarding digital contará con la experiencia de la firma africana Afrilight Technologies, una de las compañías más punteras de la región en el desarrollo de integraciones de software y consultoría tecnológica.