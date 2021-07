El acuerdo sobre el ERE de CaixaBank rebaja a 188 las salidas máximas en Alicante

En el caso de la provincia de Alicante, el acuerdo rebaja de 253 a 188 el número máximo de afectados, sobre una plantilla total de 1.140 trabajadores que la nueva entidad tiene en la zona, según la información facilitada por CC OO.

El acuerdo ha sido posible después de que la dirección aceptara la adscripción voluntaria, lo que significa que no habrá despidos a dedo y que no se forzarán si no se alcanza la cifra objetivo. Además, la empresa se compromete a limitar la movilidad de los trabajadores a un máximo de 40 kilómetros y aumentará un 2% los plantes de pensiones, los dos últimos escollos que quedaban en la negociación.

Por su parte, las salidas se producirán principalmente mediante prejubilaciones, a las que podrán acogerse los trabajadores entre 52 y 63 años. Los mayores de esa edad, que pueden acceder directamente a la jubilación, cobrarán una indemnización de 20 días por año, mientras que los menores podrán acogerse al ERE con una compensación de 40 días por año trabajado y un máximo de 36 mensualidades, además de una prima de entre 13.000 y 20.000 euros.

Los sindicatos señalaron que la intención de la empresa es poner en marcha el recorte de personal en servicios centrales en noviembre y a continuación en la red. Las salidas se prolongarán hasta 2022.