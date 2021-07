Amazon pone en funcionamiento su estación logística de Alicante

Unas instalaciones en las que trabajarán 60 empleados y que se encargará de organizar lo que se conoce como reparto de última milla. Es decir, el reparto de los paquetes al domicilio de entrega del cliente.

En este sentido, además de los trabajadores de la propia Amazon, la estación dará trabajo a unos 300 conductores de las cinco empresas de reparto locales con las que la multinacional norteamericana ha contratado los envíos.

Las estaciones logísticas impulsan la gestión de la última milla de los pedidos de Amazon y ayudan a acelerar las entregas a los clientes. Los paquetes llegan a una estación logística desde los centros logísticos y de distribución de Amazon cercanos, se cargan en los vehículos de reparto y finalmente se entregan a los clientes.

Esta nueva estación logística en Alicante es la segunda de la compañía en la Comunidad Valenciana, sumándose a la estación logística de Paterna. En el caso de las instalaciones de Alicante, desde allí partirán las rutas para cubrir Pilar de la Horadada, Torrevieja, Orihuela, Crevillent, Guardamar del Segura, Elche, Santa Pola, Elda, Novelda y San Vicente del Raspeig, además de la propia capital. Igualmente, su área de influencia también se extenderá a las poblaciones murcianas de Molina de Segura y Archena, según la compañía.

En toda España, Amazon cuenta con 15 estaciones logísticas de este tipo, aunque su red se encuentra en plena expansión, ya que estas naves son clave para conseguir la rapidez de servicio que la extensión del comercio electrónico requiere.

"Estamos encantados de invertir en Alicante con una nueva estación logística que proporcionará una entrega eficiente a los clientes, y creará decenas de oportunidades de trabajo para diferentes profesionales”, ha señalado Aída Villalobos, la manager de la estación logística de Amazon en Alicante, en un comunicado remitido por la firma.

"Mi experiencia en Amazon ha sido fantástica, empecé inaugurando la estación logística de Murcia y cuando ofertaron plazas para la nueva estación en Alicante, no me lo pensé dos veces. Me gusta asumir nuevos retos, y Amazon es una empresa llena de oportunidades para crecer. Es un trabajo muy dinámico, estás en constante aprendizaje tanto laboral como personal, y todos los días se aprende algo nuevo”, explica Arnaldo Quimeso, asociado en la estación logística de Murcia que va a empezar a trabajar en la estación de Alicante, en un testimonio remitido también por la compañía.

La llegada de Amazon a Alicante fue anunciada el pasado mes de marzo por el propio Ayuntamiento de la ciudad, que destacó que la multinacional fue la primera empresas que se acogió a la nueva tramitación prioritaria de licencias habilitada por el consistorio para favorecer la llegada de nuevas empresas a la capital de la provincia.

La compañía fundada por Jeff Bezos -que acaba de abandonar su cargo como director general de la firma- ha seguido en Alicante el esquema habitual que utiliza en estas ocasiones. A pesar de que la nave se ha construido a medida de sus necesidades y de que su logo ya luce en lo más alto, en realidad la propietaria de la misma es la promotora Hispavima, con la que mantiene un acuerdo de alquiler. Esta misma compañía es la propietaria de buena parte de la red que está constituyendo Amazon en toda España.