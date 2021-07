El Consell inyecta 11 millones a cadenas hoteleras en créditos bonificados y el sector pide un plan de ayudas directas

Las grandes empresas del sector turístico también podrán acceder a las ayudas de la Generalitat para hacer frente a las consecuencias del covid, aunque no en la cuantía ni en el formato que los empresarios reclamaban. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunció ayer la creación de una línea de préstamos bonificados específica para las compañías del sector que superen los 250 trabajadores, que contará con una dotación inicial de 11 millones de euros ampliables y que tendrá un tramo no reembolsable equivalente al 20% de la cantidad concedida.

Una decisión con la que el Consell pretende corregir lo que los empresarios consideran un agravio comparativo, ya que hasta la fecha las grandes cadenas hoteleras habían quedado excluidas de prácticamente todas las convocatorias realizadas por el Ejecutivo autonómico -con excepción de las ayudas aprobadas por la propia Agencia Valenciana de Turismo-, pero que la principal patronal del ramo, Hosbec, considera «absolutamente insuficiente», por lo que reclama un plan específico de subvenciones directas para el sector, similar a los aprobados en Canarias o Andalucía.

«Por fin alguien ha puesto algo de sentido común a todo esto y se ha dado cuenta de que hay una parte importante del tejido empresarial que había quedado excluido de toda ayuda y son, precisamente, las empresas que más han sufrido las consecuencias de la pandemia», señaló ayer la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, que, sin embargo, también dejó claro que no es lo que espera el sector. «No tiene sentido que empresas que han perdido un 30% de facturación tengan derecho a ayudas, y que hoteles que han perdido el 100% porque no han podido abrir no reciban nada o sólo puedan optar a los escasos seis millones que Francesc Colomer -el secretario autonómico de Turismo- pudo sacar de su presupuesto», insistió Montes.

Por eso, aunque valoran positivamente la decisión, desde Hosbec reclaman la puesta en marcha de un plan de ayudas a fondo perdido específico para el sector hotelero, como los que han puesto en marcha en Canarias, donde acaban de aprobar una partida de 80 millones para bonificar el IBI de los establecimientos; o Andalucía, donde se ha dado luz verde a una partida de casi 73 millones para ayudar con unos 200 euros por plaza a sus hoteles.

Hasta 15 años

La línea de préstamos que la Generalitat pondrá en marcha para las grandes empresas del sector turístico a través del Instituto Valenciano de Financiación (IVF) permitirá solicitar hasta dos millones de euros a las empresas hoteleras para financiar tanto circulante como proyectos de inversión. El plazo de devolución será de hasta 15 años, con un máximo de dos de carencia, e incluirán un tramo no reembolsable del 20%. La dotación inicial son 11 millones, pero desde la Conselleria de Hacienda insistieron en que esta cantidad se podría ampliar en el futuro, como ha ocurrido con la Línea Horeca original, la destinada a pymes, que arrancó con 50 millones y ya ha concedido casi 136.

En este sentido, desde Hacienda destacan el buen funcionamiento que este programa de préstamos bonificados ha tenido entre los negocios de menor tamaño y señala también la importante cantidad de ayudas a fondo perdido que suponen los tramos no reembolsables. Así, en total, en la provincia se han aprobado hasta la fecha 579 operaciones por un valor de 52 millones de euros, de los que no habrá que devolver unos 12 millones. Alicante es la provincia donde el importe medio de las operaciones ha sido mayor, con 89.859 euros, ya que es donde más empresas medianas -en su mayoría pequeños hoteles- han accedido a estos créditos, según explican desde Hacienda.

El Consell abre el miércoles la nueva convocatoria del Plan Resistir Plus

Más allá de la nueva línea para grandes empresas turísticas, Ximo Puig se reunió ayer con los consellers de Hacienda, Vicent Soler, y de Economía, Rafa Climent, para analizar la nueva convocatoria de las ayudas del Plan Resistir Plus para empresas afectadas por las consecuencias de la pandemia, que se abre este miércoles. Esta nueva convocatoria amplía a todos los sectores los posibles beneficiarios, que deberán ser autónomos o negocios que tributan por módulos y empresas que hayan reducido al menos un 30% su facturación y que tengan facturas o deudas pendientes. Además, ahora se podrá incluir los gastos fijos ya abonados, si el negocio ha registrado pérdidas contables.