Banco Sabadell gana 220 millones en el primer semestre, un 51,5% más

Banco Sabadell ha cerrado el mes de junio de 2021 con un beneficio neto atribuido de 220 millones de euros, lo que representa un incremento del 51,5% interanual, que la entidad con sede en Alicante atribuye al aumento de ingresos que ha registrado y la reducción de los costes.

Así, los ingresos del negocio bancario (margen de intereses más comisiones netas) alcanzan los 2.395 millones, un 0,7% más en términos interanuales, y en la comparativa trimestral, el aumento es del 3,9%.

El margen de intereses crece un 2,3% en el trimestre y alcanza los 1.685 millones de euros a cierre de junio, un 1,1% menos interanual por la menor aportación de la cartera Alco.

Los costes se reducen un 3,2% respecto al año anterior, hasta situarse en los 1.512 millones a cierre de junio, mientras que en la comparativa trimestral, la reducción de costes es del 3,3%, apoyada en la ejecución del plan de ajustes en España realizado en el primer trimestre y en la reducción de los gastos generales en TSB.

La inversión crediticia bruta viva de Banco Sabadell cierra el primer semestre con un saldo de 152.515 millones (111.556 millones Ex TSB), el crecimiento orgánico de la inversión es del 6,2% interanual y del 1,5% en el trimestre, impulsado por el buen comportamiento de las hipotecas en España y TSB, así como por la buena dinámica del crédito comercial a empresas, pymes y autónomos en España.

Récord en hipotecas

En cuanto a la producción hipotecaria, supera niveles prepandemia y alcanza los 1.487 millones de euros tras aumentar el 15% en el trimestre, lo que supone "un nuevo récord histórico" para la entidad bancaria -en términos interanuales el incremento es del 117%--.

En el semestre, los recursos de clientes en balance alcanzan los 157.345 millones de euros (115.929 millones Ex TSB) y presentan un crecimiento del 6,6%, mientras que los saldos de cuentas a la vista ascienden a 140.028 millones de euros (100.808 millones Ex TSB), con un incremento del 13,0% interanual (11,1% ex TSB) y del 3,4% (4,1% Ex TSB) en el trimestre.

Los depósitos a plazo totalizan 17.645 millones de euros (15.448 millones Ex TSB) y se reducen un 26,4% (26,5% Ex TSB) respecto el ejercicio anterior; en el trimestre disminuyen un 5,0% (3,3% Ex TSB) por el traspaso de depósitos a cuentas a la vista.

A cierre de junio, los recursos de clientes fuera de balance se sitúan en 40.736 millones de euros y experimentan un crecimiento del 3,2% en el trimestre, impulsado por la contratación de fondos de inversión, y una disminución en términos interanuales del 2,4%.

"Cerramos el semestre con unos resultados positivos, creciendo en ingresos y en inversión crediticia. La hoja de ruta que establece nuestro plan estratégico para la transformación de la entidad avanza adecuadamente", ha asegurado el consejero delegado, César González-Bueno, quien se ha referido a su vez a “la aportación al Grupo cada vez mayor de nuestro negocio en Reino Unido”.

Por su parte el director financiero de Banco Sabadell, Leopoldo Alvear, ha destacado que "estamos viendo ya resultados palpables en la mejora de la eficiencia y ahorro de costes que esperamos sigan teniendo una evolución positiva en los próximos trimestres; ello se suma a la tendencia de mejora de los ingresos y a la normalización de los niveles de provisiones".

El consejo ha anunciado su intención de establecer un 'pay-out' del 30% en efectivo sobre los resultados anuales de 2021, en línea con el diálogo supervisor que está en curso.