Un corredor mediterráneo para camiones 100% eléctricos unirá la Comunidad y Murcia

Un corredor para camiones 100% eléctricos que unirá 450 kilómetros del arco mediterráneo, de Benicarló, en Castellón, hasta Puerto Lumbreras, en Murcia, pasando, obviamente, por la provincia de Alicante, y creando, así, rutas de transporte de mercancías libres de emisiones. Ese es el proyecto que lidera en estos momentos Iberdrola junto a la compañía de transporte y logística Disfrimur y la empresa especializada en electrónica de potencia, Ingeteam, y que se ha presentado al programa Next Generation EU. Una iniciativa que, inicialmente, contempla la puesta en marcha de dos estaciones de recarga eléctrica situadas en los centros logísticos de Disfrimur en Sangonera La Seca, en Murcia, y en San Isidro, para, a partir de ahí, ir desplegando cargadores a lo largo de toda la ruta. La intención, no en vano, es que la idea también se extienda al resto de corredores de mercancías españoles en los próximos años.