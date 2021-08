La patronal del metal inicia acciones legales para desbloquear el convenio

El enfrentamiento entre los sindicatos y la patronal provincial del metal a cuenta del convenio del sector ha acabado llegando a los tribunales. Han sido los empresarios, en concreto, los que han decidido solicitar la mediación del Tribunal de Arbitraje Laboral para forzar tanto a CC OO como a UGT a firmar el acuerdo alcanzado el pasado 3 de junio, el cual permanece desde entonces bloqueado. Nada menos que 40.000 trabajadores y 6.000 empresas están pendientes en estos momentos de la resolución de este conflicto.

Tras la paralización que registró la negociación colectiva a raíz de la pandemia de coronavirus, los sindicatos CC OO y UGT y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) retomaron a finales del año pasado las conversaciones para renovar el convenio colectivo que había expirado en 2019. Tras siete meses de negociaciones, fue el pasado 3 de junio cuando se llegó a un principio de acuerdo que, entre otras cuestiones, contemplaba una subida salarial del 1,25% para este 2021, del 1,75% para 2022 y del 2% para 2023. Asimismo, para estos dos últimos años se preveía una cláusula de revisión en caso de que el IPC fuera superior.

Sin embargo, desde entonces no se ha registrado ningún avance, hasta el punto que el convenio permanece bloqueado y sin firmar. Los sindicatos se niegan a estampar su rúbrica argumentando que la patronal aprovechó la redacción final del documento para incluir algunas modificaciones que no se habían negociado y obviar otros aspectos que sí estaban acordados. Entre otras cuestiones, hacen referencia a limitaciones a las excedencias y los permisos que no se habían hablado en la mesa. Asimismo, y ante lo que consideran un incumplimiento de los empresarios, las centrales ya no se conforman con los aumentos salariales acordados inicialmente, debido a que la inflación se ha disparado.

Pues bien, la respuesta por parte de Fempa ha sido contundente, toda vez que han decidido solicitar la mediación del Tribunal de Arbitraje Laboral para forzar la firma del convenio. El secretario general de la federación, Luis Rodríguez, señala que «la negociación colectiva es sagrada y hay que cumplir lo acordado, sobre todo cuando lo que está en juego es el futuro de un sector que cuenta con nada menos que con 6.000 empresas y 40.000 trabajadores».

Rodríguez acusa a los sindicatos de «haber estado posponiendo la firma con el único objetivo de tratar de trasladar a Alicante el contenido del convenio que se firmó el 13 de julio en València. Pero nosotros no podemos consentir que siete meses de negociación queden en papel mojado, y más en un momento tan delicado como este, marcado por la pandemia y los elevados costes, en que lo primordial es asegurar la supervivencia de las empresas y garantizar el mantenimiento del empleo». Asimismo, lamenta que «Alicante no cuente con representantes sindicales de suficiente peso, porque todo se trata de dirigir desde València».

Así las cosas, desde Fempa se espera que la mediación del Tribunal de Arbitraje Laboral sirva para desbloquear el convenio, «porque en caso contrario seguiremos recurriendo a otras instancias judiciales para defender nuestros argumentos», advierte.