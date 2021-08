La leyenda urbana que se desmonta: billetes y monedas no trasmiten el covid-19

Cuando apareció el virus, no se sabía con certeza su capacidad de transmisión o sus vías, por lo tanto se generó un miedo general a no contraerlo, y en concreto, evitar el dinero en metálico -con la fluida interacción entre diferentes personas- fue una manera, para muchos, de reducir posibilidades de contraerlo. Y, aunque el dinero en físico siempre haya sido considerado un refugio seguro en las situaciones de crisis -según el BCE-, el estudio ha revelado que un 39% ha usado menos el efectivo que antes de la pandemia, un 49% igual que antes y solo un 10% más. También, un 45% ha afirmado que el uso de tarjeta es más cómodo, pero hasta un 38% ha declarado que la razón principal del uso de esta es para evitar contraer el virus.

¿Cuánto tiempo persiste el covid en los billetes y monedas?

Después de probar con distintas muestras de diferentes monedas, el estudio del BCE ha afirmado que, si hay una carga viral muy alta, el virus puede persistir en el efectivo desde 30 minutos a diversos días, pero lo hace en niveles muy bajos.

Así, los billetes y las monedas de un euro contienen el virus más tiempo y, según el estudio, la carga viral tardó hasta tres días en desaparecer en los billetes de 10 euros y dos días en las monedas de 1 euro; mientras que en las monedas de 10 céntimos solo duró seis horas y en la moneda de 5 céntimos media hora. "El hecho de que la moneda de 5 céntimos vaya más rápido se debe a que está hecha de cobre, en el que se sabe que los virus son menos estables", explica Daniel Todt, uno de los virólogos que participó en el estudio.

También, desde el estudio, han afirmado que los billetes son los más propensos a contener partículas de coronavirus durante más tiempo, ya que están hechos de un material más poroso donde el virus puede penetrar más fácilmente. Pero, el estudio ha recordado que solamente podemos contagiarnos si el virus se encuentra en la superficie del billete, por lo tanto las probabilidades de transmitirlo son reducidas.

Cantidad insuficiente

Por lo tanto, el estudio ha desmentido que haya un riesgo elevado a contraer el virus a partir del dinero en efectivo, pero no ha suprimido la posibilidad que pueda contener partículas de este. De la misma manera, el BCE ha afirmado que no es peligroso, ya que las cantidades que restan en los billetes y monedas no son las suficientes para ser contagiado porque representan unos niveles muy bajos de covid los cuales no son suficientes para infectarse.

De todos modos, el BCE ha recalcado que la vía principal de transmisión no es a través del contacto físico, sino que es a través de los fluidos respiratorios y el aire -o aerosoles.