Veintinueve hoteles de la Costa Blanca salen a la venta al no poder remontar la crisis

La crisis del covid ha incrementado hasta un 72% la venta de hoteles en la Comunidad Valenciana. Los sucesivos confinamientos perimetrales para frenar las oleadas del coronavirus han puesto contra las cuerdas a los empresarios del sector que han colgado el cartel de se vende en 57 hoteles de Valencia, Alicante y Castellón, según datos de la plataforma inmobiliaria Idealista. La Costa Blanca alicantina es la que más oferta reúne, con un total de 29 establecimientos. Los ingresos por habitación disponible (principal indicador de la rentabilidad de un hotel) han caído a la mitad y decenas de establecimientos permanecen cerrados este verano ante la falta de turistas. Los fondos de inversión tratan de comprar los edificios con descuentos del 30 %, pero los propietario son reacios a vender con esas rebajas.

Los datos de la plataforma inmobiliaria revelan que el verano pasado había en venta 33 establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana frente a los 57 disponibles ahora, lo que implica un aumento del 72%. El incremento es más del doble de la media española (30%) y se debe a que la crisis del turismo ha impactado con más fuerza en las provincias costeras (los viajeros españoles se están decantando desde el estallido de la pandemia por destinos menos masificados como Pirineos).

Para contextualizar el dato de hoteles en venta hay que tener en cuenta que en la Comunidad Valenciana existen 422 establecimientos hoteleros con 47.200 habitaciones, por lo que un 13% de los activos está en el mercado inmobiliario. La Costa Blanca es la zona que concentra más hoteles con el cartel de se vende con 29, seguida de Valencia con 16 y de Castellón con 12, según Idealista.

El hotel más caro en el mercado está en la zona de Serra Gelada de Benidorm y cuesta 41,2 millones de euros. En el Grao de Gandia se ofrece otro por 40,6 millones de euros. En el entorno de la plaza del Ayuntamiento de València también se vende un establecimiento hotelero por 12,5 millones de euros.

La última gran operación en Valencia fue la venta del edificio hotelero de 440 habitaciones promovido por Urbania y traspasado a Greystar, AXA y CBRE GI junto a otros tres activos en Madrid y Málaga por 145 millones. El edificio, situado junto a la playa de la Patacona, dispone de una superficie total de casi 22.000 metros cuadrados, distribuidos en siete plantas más ático y sótano.

Crisis sin precedentes

Los empresarios escuchan ofertas tras la peor crisis que ha sufrido el sector en su historia por la pandemia del coronavirus. Los grupos hoteleros han estado meses sin facturar y con gastos financieros muy altos. Si durante el año 2019 sobresalió la gran actividad de inversión directa por parte de las cadenas hoteleras, ahora los protagonistas son los fondos de inversión, que copan más del 50 % de las operaciones.

«Esto se debe al gran impacto del covid-19 y a la necesidad de los empresarios hoteleros de recuperar su actividad normal antes de hacer frente a posibles expansiones», según un análisis de la consultora inmobiliaria BNP Paribas. La mayoría de los inversores procede de fuera de España. El capital nacional se redujo el año pasado al entorno del 20 %, lo que supone una bajada de más de la mitad en comparación con 2019.

El verano pasado los fondos de inversión se frotaban las manos con la oportunidad de hacer negocio en la Comunidad Valenciana, pero se han encontrado con la resistencia de los propietarios.

Desde la Asociación Hotelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (Hosbec), su secretaria general, Nuria Montes, matiza no obstante que gran parte de los hoteles que se encuentran en estos momentos a la venta en la provincia de Alicante ya estaban en ese proceso con anterioridad, y que en su mayoría se trata de pequeños negocios familiares. «Pueden ser -señala- establecimientos que han pasado de padres a hijos y que han decidido no seguir. Algo que seguramente se habrá reforzado ahora por la complicada coyuntura económica que nos ha tocado pasar por culpa de la pandemia».

Montes destaca, no obstante, que pese a que el sector está atravesando por dificultades, «lo que tienen claro los propietarios de hoteles es que no van a malvender sus inmuebles. No quieren que los inversores se aprovechen de la situación».