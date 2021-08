La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este jueves que la subida en el precio de la electricidad no depende de decisiones nacionales, y ha asegurado que el Gobierno de España está trabajando, con medidas a corto y medio plazo, para que la factura de la luz se abarate un 12 por ciento.

Según la ministra, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "preocupado" por abaratar el precio de la energía y tiene aún márgenes de actuación para ello.

En declaraciones a los periodistas tras visitar las instalaciones del Ayuntamiento de Rota, Montero ha insistido en que las causas del aumento que se está produciendo en el precio de la energía eléctrica se debe a factores internacionales. "Europa tiene tarea también por desarrollar para que no se produzcan distorsiones a nivel internacional en el funcionamiento del mercado eléctrico", ha apuntado, a la vez que ha defendido que más allá de los márgenes que tiene cada Gobierno sobre este asunto, la Comisión Europea "tiene tarea para que no se produzca ningún entorno especulativo de acopio de ese CO2, que incrementa el precio actualmente".

Ha recordado que el Gobierno de España ya ha puesto en marcha las recomendaciones europeas para hacer frente a este problema con medidas a corto plazo como la aplicación del bono social eléctrico, la suspensión del IVA de la energía eléctrica y del impuesto a la producción eléctrica, lo que está permitiendo abaratar un 12 por ciento el precio de la factura. No obstante, ha admitido que estas medidas "no son suficientes y no es satisfactorio para este Gobierno", de ahí que se estén explorando otros entornos para que durante el próximo trimestre se reduzca el precio global de esa energía, ha apostillado.

Sobre las críticas recibidas ante las continuas subidas del precio del kilovatio, Montero ha asegurado que no hay que culpar a nadie sino "entender que este sistema no se cambia de la noche a la mañana", a la vez que ha pedido que se "arrime el hombro" aportando propuestas.

En concreto, se ha referido a la actitud del Partido Popular, al que ha afeado que no haya ofrecido ninguna propuesta que permita al Gobierno acometer medidas añadidas de las que ya está poniendo en marcha. "Me gustaría que todas las propuestas fueran reales y no solo gritos, denuncias o ruido, que es lo que hace el Partido Popular cuando está en la oposición", ha reprochado, tras lo que ha recordado que "en la época anterior se podía haber evitado este problema que hoy vivimos, pero se dieron pasos atrás en los avances de los gobiernos socialistas".

Por eso, ha añadido, desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa "se están revirtiendo todas esas medidas para que realmente nuestro sistema energético se alimente de aquellas energías cuyo coste de producción es más barato".

Además, el Gobierno de España ya está adoptando medidas estructurales que van a tener su efecto en el medio plazo, con la ley de cambio climático y el plan de energía y clima, que plantean una estrategia de mayor incorporación de las energías renovables. Se trata de dejar atrás las fuentes de energía más caras, como las del carbón, y de propiciar que el sistema eléctrico español esté alimentado por fuentes de energías renovables que son "más limpias, más conservadoras con el medio ambiente y económicamente más ventajosas para los hogares y las empresas", ha opinado.