Los fabricantes de vehículos eléctricos reclaman 11.000 puntos de recarga en la provincia

El futuro de la movilidad, en plena era de la descarbonización y la lucha contra el cambio climático, pasa ineludiblemente por los vehículos eléctricos, pero ese futuro no podrá convertirse en realidad mientras no haya donde enchufarlos. Y eso es lo que han querido poner en evidencia los fabricantes de coches y concesionarios, que reclaman al Gobierno el despliegue progresivo hasta el año 2030 de 340.000 puntos de recarga de acceso público en el conjunto del país, de los que 11.000 tendrían que situarse en la provincia de Alicante, donde solo hay 500. El objetivo no es otro que impulsar la demanda de este tipo de vehículos y cumplir al mismo tiempo con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.