La Generalitat y la fundación Ellis Alicante firman su convenio de colaboración

La consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Carolina Pascual, y el presidente de la Fundación Ellis Alicante, Christof Beaupoil, han firmado este martes el convenio singular de colaboración por el que la fundación podrá recibir hasta1,5 millones de euros para contribuir a la financiación de los gastos de funcionamiento necesarios para cumplir su misión y visión, incluyendo su actividad investigadora en Inteligencia Artificial.

La Unidad ELLIS Alicante centra su actividad investigadora en tres amplias áreas dentro de la Inteligencia Artificial centrada en las personas: el modelado del comportamiento humano (tanto a nivel individual como agregado) con un foco especial en el modelado del comportamiento humano en casos de uso de bien social, incluyendo la actual pandemia; el desarrollo de sistemas inteligentes interactivos y los desafíos y limitaciones de los sistemas de Inteligencia Artificial que se utilizan para la toma de decisiones, como son la discriminación y los sesgos algorítmicos, la violación computacional de la privacidad, la falta de veracidad y de transparencia o la manipulación subliminal del comportamiento humano.

El centro de Alicante tiene el sobrenombre del "Instituto de Inteligencia Artificial centrado en la Humanidad" y es la única fundación sin ánimo de lucro en nuestro país dedicada exclusivamente a la investigación básica en Inteligencia Artificial centrada en las personas.

Recientemente, un artículo científico co-autorado por la unidad ELLIS Alicante ha recibido el premio al mejor artículo científico en ciencia de datos aplicada, dentro del Congreso Europeo en Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases (ECML-PKDD 2021)

El artículo, cuyos autores son investigadores del sistema investigador de la Comunidad Valenciana (Miguel Angel Lozano, Oscar Garibo, Eloy Piñol, Miguel Rebollo, Kristina Polotskaya, Miguel Angel Garcia-March, J. Alberto Conejero, Francisco Escolano y Nuria Oliver), describe modelos de aprendizaje profundo para predecir el número de casos de covid-19 en más de 200 países y regiones del mundo, así como para prescribir planes de intervenciones no farmacológicas que los gobiernos, líderes empresariales y organizaciones podrían implementar para conseguir un equilibrio entre el coste económico y social de estas intervenciones y el número de casos de covid-19 resultantes de la implementación de las mismas.

Este trabajo resultó además el ganador mundial de la competición Pandemic Response Challenge organizada por la Fundación XPRIZE y patrocinada por Cognizant, siendo la primera vez que un equipo español gana una competición XPRIZE. Los modelos fueron validados con datos reales tanto en el contexto de la competición XPRIZE como en un escenario del mundo real gracias a la colaboración entre este equipo de investigadores y la Generalitat Valenciana.

Estudiantes de excelencia

Además, a partir de este mismo mes cuatro estudiantes de doctorado que han sido seleccionados por el programa paneuropeo de doctorado ELLIS se incorporarán a la unidad de Alicante. Este programa, que cuenta con financiación europea para la creación de redes de excelencia en Inteligencia Artificial, tiene como objetivo identificar, atraer y retener al mejor talento mundial predoctoral a Europa.

Tras un competitivo proceso de selección, al que se presentaron casi 1.400 candidatos-as de 70 países distintos, ELLIS Europa ha seleccionado a alrededor de 60 estudiantes ELLIS de doctorado.

Cuatro de estos estudiantes vendrán a Alicante a realizar su doctorado. Estos estudiantes tendrán como segundo tutor de doctorado un investigador excelente (Fellow o Scholar de ELLIS) en otro país con quien realizarán una estancia de como mínimo 6 meses. En concreto, los estudiantes de doctorado ELLIS de Alicante, viajarán a ETH Zurich, al Max Planck Institute de Saarbrucken, a FBK en Trento y a la Universidad de Sussex en el Reino Unido, donde están sus tutores secundarios.

Situada en el campus de la universidad de Alicante, ELLIS Alicante es la única unidad ELLIS en España actualmente. Está conectada con otras 29 unidades ELLIS en 14 países europeos e Israel, emplazadas en centros de investigación y universidades de prestigio mundial, como las universidades de Cambridge y Oxford, la universidad ETH Zurich o el Instituto Max Planck de Tubinga. Es una oportunidad única para que Alicante esté conectada con la élite investigadora en Inteligencia Artificial a nivel no solo europeo sino mundial.