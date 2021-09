El Gobierno plantea subir el SMI 15 euros y pone en pie de guerra a patronal y sindicatos

Después de los diferentes acuerdos alcanzados en la mesa de diálogo social por el Gobierno, la patronal y los sindicatos, entre ellos el de la revisión de las pensiones, existía el temor de que las cosas se pudiesen empezar a torcer cuando comenzase la negociación sobre el salario mínimo interprofesional. Pues bien, solo ha hecho falta una reunión para ver estas previsiones confirmadas.

El Gobierno, en concreto, ha propuesto una subida de 15 euros este año, hasta los 965 euros mensuales, y otras dos de 31 euros para 2022 y 2023, según la información facilitada por los sindicatos tras la reunión de la mesa. No obstante, el secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, no concreta la cifra y señala que lo que se ha planteado es que la subida esté en la horquilla de entre 12 y 19 euros este año, de acuerdo con las recomendaciones del informe de expertos independientes publicado el pasado junio. «Para el Gobierno de España subir el salario mínimo en 2021 es esencial», señala Reyes, quien alude a los buenos datos macroeconómicos para acometer dicho incremento y a la mejora de las cifras del empleo. «No subir el salario en 2021 es algo que nadie podría comprender y tendría que explicar las razones que avalan esa postura», remarca el secretario de Estado.

Pues bien, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, le ha tomado la palabra para reiterar que no es el momento de subir el salario mínimo interprofesional porque, en su opinión, «va a contraer más el empleo. ¿A quién no le gustaría que los salarios suban? Yo soy el primero que digo que lo tendríamos que hacer, pero pensamos que no es el momento porque venimos de un año y medio horrible».

«Estas medidas generalistas en una España diversa no encajan», sostiene Garamendi, quien pone el ejemplo de que el coste de vida en ciudades como Madrid o Barcelona «no tiene nada que ver» con otras zonas. El presidente de la CEOE recuerda que la patronal ha firmado varios pactos con Gobierno y sindicatos, pero cree que, en este caso, se está hablando de política y que es «bastante populista» lo que se está oyendo.

Con todo, la directora de Relaciones Laborales de la propia CEOE, Rosa Santos, ha matizado que están «abiertos a hacer un análisis» para 2022 y 2023.

Por su parte, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, lamenta que la propuesta del Gobierno es «insuficiente y no se adapta a la realidad del momento». Para Hoya, los 15 euros mensuales de subida del salario para este año que ha planteado el Ejecutivo están por debajo de su propuesta de aplicar una subida de 25 euros. «La consideramos moderada, sensata y prudente, que se ajusta a la situación real de la economía», ha remarcado. Para Mariano Hoya, es el momento de «dar seguridad y estabilidad» a las empresas y trabajadores con un acuerdo que vaya hasta 2023 y que sitúe el salario en el 60% del salario medio en España. «El Gobierno tiene que ser más valiente y subirlo de una manera suficiente y digna».

De su lado, la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras (CC OO), Mari Cruz Vicente, critica que la subida sea «insuficiente, porque no recoge el mantenimiento del poder adquisitivo de salarios en 2021». No obstante, saluda que las negociaciones sigan abiertas y avanza que intentarán buscar un acuerdo en el que, a ser posible, estén toda las partes representadas, tanto sindicatos como empresarios.

