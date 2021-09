El conflicto del metal se enquista: la patronal amaga con los tribunales y los sindicatos, con protestas

Las centrales sindicales y la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa) retomaron a finales del año pasado las conversaciones para renovar el convenio colectivo que había expirado en 2019. Fue el pasado 3 de junio, tras siete meses de negociaciones, cuando se alcanzó un principio de acuerdo que contemplaba una subida salarial del 1,25% para este 2021, del 1,75% para 2022 y del 2% para 2023. Asimismo, para estos dos últimos ejercicios se preveía una cláusula de revisión en caso de que el IPC fuera superior.

Desde entonces, explican desde Fempa, se ha venido reclamando sin éxito a los sindicatos la firma del texto para su publicación, motivo por el que la propia patronal solicitó la intervención del Tribunal de Arbitraje Laboral. La mediación tuvo lugar el pasado 3 de septiembre, manifestando la representación sindical su negativa a cumplir el acuerdo.

La finalización de este trámite procesal deja abierta la vía a Fempa para acudir a los tribunales, sostiene. Una medida que, asegura, va a hacer efectiva en las próximas horas. Según explica el secretario general de la organización empresarial, Luis Rodríguez, «este incumplimiento sindical está provocando no solo perjuicios económicos a todos los afectados, sino algo incluso más grave: se está poniendo en tela de juicio la validez y eficacia de la negociación colectiva».

Rodríguez, asimismo, lamenta que, mientras el acuerdo de la provincia de Valencia, con parámetros muy parecidos, sí se ha firmado y publicado, no haya sucedido lo mismo en el caso de Alicante. «Nuestro sector -señala-, tan vapuleado por las sucesivas crisis, necesita recomponerse para volver a generar empleo. Debemos frenar la caída progresiva de una industria tan importante en el peso de la economía provincial, y para ello necesitamos la estabilidad y la paz social que proporciona nuestro convenio colectivo».

La versión de los sindicatos, sin embargo, es diametralmente opuesta. Juanjo Picazo, secretario general de la Federación de Industria de CC OO en el País Valenciano, asegura que «es absolutamente falso que haya un acuerdo cerrado. Ambos sindicatos fuimos a dialogar con la patronal para intentar acercar posturas a la vista de que la negociación no avanzaba, y allí marcamos unos mínimos en materia salarial. Pero es la mesa de negociación la que tiene la última palabra». Además, añade el representante sindical, «los empresarios, a la hora de plasmar los textos, incluyeron una serie de asuntos en materia de dietas o excedencias, que para nada fueron tratados en esas conversaciones». Para Picazo, «el problema radica en que a la patronal le han entrado ahora las prisas, a la vista de que el IPC se está disparando y eso podría afectar a los acuerdos salariales».

En parecidos términos se expresa Daniel Argente, secretario de la Federación de Industria de UGT, quien señala que «la negociación no se ha cerrado y no hay nada pactado. De hecho, los empresarios no pudieron presentar ningún acuerdo formalizado ante el Tribunal de Arbitraje Laboral. Cualquier acercamiento tiene que recibir el aval de la mesa».

Con todo ello, los sindicatos anuncian que van a emprender movilizaciones para exigir la reanudación de las conversaciones y un convenio que satisfaga a todas las partes. Así, para el día 15 de este mes está prevista una concentración ante la Dirección General de Trabajo en Alicante.

Instrucciones a 5.000 empresas para cumplir lo pactado

Mientras se resuelve el conflicto, Fempa ha dado instrucciones a las más de 5.000 empresas del sector en la provincia para que sigan cumpliendo puntualmente los términos del acuerdo del pasado 3 de junio al que se hace referencia, que incluye el pago de atrasos e incrementos salariales durante sus años de vigencia. El convenio del metal afecta a 40.000 trabajadores alicantinos.