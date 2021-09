Si eres fan de la comida india, seguro que las conoces. Si no, tienes que probarlas. Las novedades en Mercadona se han convertido en un fenómeno que causa furor en las redes sociales y las nuevas samosas de Mercadona no iban a ser menos. La cadena de supermercados valenciana introduce nuevos productos de forma semanal y, en esta ocasión, el producto, que se lanzó hace unas semanas, ha tenido muy buena acogida por parte de los clientes y tienen todas las papeletas para convertirse en un éxito de ventas en España.

La comida asiática se ha asentado en España. Desde comida china, pasando por la japonesa hasta la gastronomía india. Cada vez es mayor la variedad de locales de hostelería que ofrecen gastronomía oriental y no es raro ver a los españoles comiendo sushi, pad thai, tikka masala o mochis. Los supermercados no se quedan atrás y Mercadona ha incluido una novedad en su catálogo, bajo su propia marca, 'Hacendado', que no va a dejar indiferente a los fanáticos de la comida exótica: las samosas.

¿Qué son las samosas?

La samosa es una empanadilla elaborada con pasta filo, una masa muy finita a base de harina de trigo, y con un relleno a base de verduras o carne. Puede tomar diferentes formas, incluidas formas triangulares, cónicas o de media luna, según la región. En concreto, las samosas de Mercadona están rellenas de un sofrito de carne y verduras y son triangulares.

La novedad de la cadena valenciana de supermercados de este septiembre viene en una caja de 6 unidades y cuesta 2,40 euros. Este plato puede freír en aceite o bien hacerlo al horno en unos 3-5 minutos. Se trata de un producto ideal para tener en casa ya que te sirve tanto de aperitivo como de acompañamiento o plato principal en comidas o cenas y además, su facilidad de preparación, te puede sacar de un apuro en cualquier momento.