ERE del Sabadell: sin acuerdo en el periodo de consultas y los sindicatos ya preparan movilizaciones

Los sindicatos y la dirección del Sabadell no han sido capaces de llegar a un acuerdo en el periodo de consultas previas que finalizaba este martes, por lo que el próximo jueves se iniciará la negociación formal del ERE, con el que la entidad quiere suprimir 1.936 empleos y cerrar 320 oficinas, además de reducir el horario y los servicios de otras 176 sucursales. Una negociación que no resultará sencilla ni pacífica ya que la entidad ya ha dejado claro que será difícil que el ajuste pueda ejecutarse únicamente con adhesiones voluntarias, por lo que los sindicatos ya han anunciado la convocatoria de movilizaciones y no se descarta la convocatoria de una huelga, como las que ya vivieron CaixaBank o BBVA.