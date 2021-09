Mazón acusa a la Generalitat de abandonar al sector del comercio

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha acusado a la Generalitat de mantener abandonado al comercio, uno de los sectores que, junto al turismo y la hostelería, peor lo están pasando en la pandemia. Ha sido después de mantener una reunión en València con el presidente de la Confederación Española de Comercio y máximo responsable de Confecomerç, Rafael Torres, para conocer la situación en la que se encuentra el sector.

Mazón ha criticado que las ayudas habilitadas desde la Generalitat no estén llegando a los establecimientos, que el bono de compra esté siendo un fracaso, y que desde la Conselleria de Economía los fondos europeos no estén llamados a respaldar al comercio. "El sector -destaca- está totalmente desasistido por parte del Consell, y además, un 70% de los establecimientos no se van a poder beneficiar de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno para reducir la factura eléctrica".

En este sentido, desde el PP reclaman "rebajas fiscales inmediatas, como ha hecho la Diputación de Alicante con el IAE, y una apuesta firme y decidida por los bonos exprés, al igual que ya están haciendo ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como Torrevieja, Calpe o Alicante. El abandono actual no se puede tolerar y hacen falta medidas mucho más audaces".