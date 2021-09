El precio de la luz desata una guerra comercial en las eléctricas con tarifas fijas

Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de Holaluz, defendió este lunes que la mejor solución para hacer frente a la escalada del precio de la luz es apostar por la instalación de placas solares de autoconsumo. "No me gusta hablar de la competencia, pero no creo que la solución sean las tarifas fijas. El problema con el recibo de la luz es estructural, no coyuntural. España está muy atrasada en el despliegue de instalaciones de autoconsumo", lamentó. La directiva tampoco cree en las medidas del Gobierno basadas en la reducción temporal de impuestos porque son "cortoplacistas".

La cofundadora de Holaluz explicó que en España hay 10 millones de viviendas con tejados preparados para acoger una instalación de autoconsumo. "Son 8 millones de viviendas unifamiliares y dos millones de pisos situados en edificios con espacio. Las instalaciones de autoconsumo permiten un ahorro de entre el 40 y el 60%", precisó.

Las instalaciones de autoconsumo cuestan entre 5.000 y 10.000 euros (en función de la potencia) y tienen una vida útil de 40 años. Holaluz financia hasta en quince años este tipo de instalaciones. "Las placas se pagan solas con el ahorro que se obtiene en la factura de la luz", destacó Carlota Pi.

El anterior Gobierno del Partido Popular lastró el desarrollo del autoconsumo en España con el impuesto al sol, que eliminó el PSOE cuando llegó al poder. Actualmente en España solo hay 40.000 viviendas con placas de autoconsumo frente a 800.000 hogares en Reino Unido y 1,5 millones de Alemania. "Puede parecer difícil de creer, pero en Vietnam han instalado en seis meses placas solares con una potencia equivalente a siete centrales nucleares", indicó la ejecutiva de Holaluz.

"En España, el precio de la energía es muy caro porque está vinculado al gas, al carbón y al petróleo, que cada vez van a valer más. La alternativa son los paneles solares, que es una tecnología rápida de colocar, barata y que se paga sola", señaló. "Con nosotros la instalación está lista en un mes y a partir de ese momento te olvidas de las subidas de luz", subrayó Carlota Pi.

La escalada del precio de la luz ha desatado una guerra comercial entre las principales distribuidoras eléctricas que ofertan tarifas fijas a largo plazo. Naturgy abrió la batalla la semana pasada con una cuota garantizada a dos años, Iberdrola contraatacó con un plan estable a cinco años y Endesa anunció este lunes que mejora su tarifa plana personalizada para "dar seguridad y tranquilidad a los consumidores en el mercado regulado" con un precio que se mantendrá sin oscilaciones durante dos años. Las compañías buscan captar clientes crispados con el alza descontrolada del precio, que ayer registró su máximo histórico con un coste de 154,16 euros el megavatio hora (MWh) y que hoy marca su segundo valor más alto de la historia al alcanzar los 153,43 euros.

Los nuevos contratos funcionan de manera similar a una hipoteca a tipo fijo al proteger a los clientes de subidas desproporcionadas, pero al castigarlo cuando la energía baje y cueste más barata en el mercado mayorista. En cualquier caso, los contratos no exigen compromiso de permanencia por lo que los clientes podrían cambiar en cualquier momento. El precio de la luz cuesta en el mercado mayorista más del triple que hace un año por la subida del precio del gas (que se utiliza en las plantas de ciclo combinado) y de los derechos de las emisiones de CO2. Los analistas advierten de que la luz no va a bajar a corto plazo.

La batalla la inició Naturgy con una oferta que fija un tope máximo de 60 euros por megavatio durante dos años con independencia del precio de la luz en el mercado mayorista. La compañía promociona su oferta con el lema: ‘Olvídate del pool’ y cuenta actualmente con 4,1 millones de clientes en todo el país.

Iberdrola respondió con una campaña con "precios estables" y garantizados durante cinco años. La oferta de Iberdrola consiste en "planes personalizados para evitar la volatilidad de precios. Es una solución dirigida a consumidores tanto del mercado libre como del regulado y con energía de procedencia 100 % renovable", según destacó ayer la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. La solución será contratable en cualquier canal de Iberdrola (digital, teléfono y puntos de venta) y lo más relevante es que el contrato se firmará "sin compromiso de permanencia por parte del cliente". Iberdrola (que tiene 10 millones de abonados en España) cuenta con casi 7 millones de clientes con precio fijo sujetos a contratos libres. A diferencia de los contratos con precios regulados que sufren la volatilidad diaria del mercado mayorista, los contratos libres se suelen actualizar cada año con los precios del momento. En las próximas revisiones los contratos de la compañía podrían incorporar las subidas del mercado. Con el nuevo contrato a cinco años, los clientes están protegidos ante más subidas.

Endesa (que es la principal eléctrica de España con 10,1 millones de clientes) anunció que a partir de este miércoles mejora su tarifa plana al pasar a calcularla sobre un precio base de 58 euros el megavatio hora (MWh) y que "se mantendrá fija y sin variaciones durante dos años". Endesa lanzó en noviembre del año pasado su tarifa plana (que denomina Única) con una cuota fija adaptada al consumo individual de cada cliente, con energía 100 % renovable, sin periodos de permanencia y con bonificaciones a los consumidores por cumplir unos objetivos de consumo eficiente.