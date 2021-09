Los exportadores reclaman al Gobierno que intervenga ante la subida de los fletes

Así se puso de manifiesto ayer, durante la reunión que los representantes de los principales sectores industriales de la provincia -textil, calzado, juguete, especias o mármol- mantuvieron con el presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera, con el objetivo de que la institución intermedie para conseguir que la Administración se implique en el problema. Un encuentro propiciado desde la Comisión de Navegación de la propia Cámara, que preside Ramón Mayo, que recordaba poco después de la reunión que estos aumentos no se han registrado «ni en el transporte por carretera ni en el ferroviario», lo que aún aumenta más los recelos de los afectados.

En este sentido, desde la institución alicantina ya se están realizando movimientos junto al resto de estas organizaciones en la Comunidad Valenciana para conseguir que la Cámara de España traslade el problema al Gobierno o, incluso, a nivel europeo.

«Somos conscientes de que la situación es un grave problema que afecta a muchos sectores económicos de la provincia, especialmente a los exportadores, pero también a los importadores y que, finalmente, será un problema para todos los consumidores y para la economía en general», apuntó Riera, que llamó a los empresarios a unirse para «hacer llegar a los poderes públicos la magnitud del problema al que nos enfrentamos». Desde la Cámara señalaron, como principal conclusión del encuentro de ayer, «que la Administración tiene herramientas que por lo menos deben ser probadas y no pueden desentenderse de la situación», en referencia a las normas sobre competencia.

Envíos en espera

La subida de los fletes y la reducción del número de conexiones está provocando importantes problemas la provincia, como reconocían ayer varios dirigentes empresariales. «El sector empieza a recuperar músculo pero ahora nos falla el medio. Hay muchas empresas con producciones hechas y vendidas para el exterior, pero que no pueden hacer la última parte de la operación, que no depende de nosotros. No pueden hacer la carga y la expedición», se quejaba el presidente de Mármol de Alicante, David Beltrá. «Es un problema grave porque tienes invertido en materiales y en valor añadido, y no puedes cargar, no puedes facturar», insistió el empresario, que señaló que la repercusión del transporte por metro cuadrado de mármol transportado ha pasado de unos «tres o cuatro euros a cerca de 15». Un aumento que ninguna firma puede asumir.

En el caso del juguete, el responsable de promoción exterior de la AEFJ, Oliver Giner, apuntó que las compañías han logrado esquivar hasta la fecha las repercusiones más graves al adelantar su planificación, aunque el temor es lo que pueda ocurrir en estos últimos meses del año, donde se juega la campaña. Igualmente, la presidenta de la patronal del calzado (Avecal), Marián Cano, reconoció que los empresarios cada vez ven con mayor preocupación el aumento de los fletes. «Ahora que la demanda empieza a recuperarse, una subida de costes es una mala noticia», reconocía Cano.