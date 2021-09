El Consell apoyará este año 48 proyectos de comunidades energéticas locales

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent ha anunciado hoy en la apertura de la Jornada “Comunidades Energéticas: participación ciudadana en la transición energética”, celebrada en Crevillent, que el Ivace apoyará este año un total de 48 proyectos de comunidades energéticas locales, para los que se destinarán dos millones de euros. Junto al conseller, el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva, y Guillermo Belso, presidente del Grupo Enercoop han participado en la apertura de la jornada en la que la secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, y el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard, han presentado el ecosistema de apoyo a las comunidades energéticas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En su intervención, Climent ha destacado el papel de las comunidades energéticas “para fomentar la producción de energía renovable, difundir la democracia energética y reducir las tasas de pobreza energética” y ha hecho hincapié en que desde el Ivace “se ha venido liderando” las acciones para lograr el desarrollo e implantación masiva de las CEL en nuestro territorio, “apoyando todos aquellos proyectos que contribuyen a su implantación y siendo pioneros en la puesta en marcha de una línea específica de ayudas a las comunidades energéticas”. Según el titular de Economía Sostenible, “las comunidades locales de energía constituyen una pieza esencial para lograr la descentralización y democratización de los sistemas energéticos y fomentar un desarrollo económico y social sostenible a nivel local”. Además, ha añadido, se está trabajando en “proyectos de colaboración más ambiciosos” entre los diferentes agentes, comunidades energéticas, empresas, cooperativas, institutos tecnológicos, ayuntamientos y administración autonómica, “con el objetivo de maximizar el potencial que ofrecen las CEL”. Todo este trabajo y compromiso, ha explicado, “tiene su máximo exponente en el Plan de Fomento de las Comunidades Energéticas Locales, presentado el pasado mes de marzo , que se postula como la hoja de ruta de las Comunidades Energéticas en las Comunidad Valenciana y marca el camino a seguir en los próximos años”.

El conseller ha abogado por una “auténtica transformación del sistema energético que nos lleve no sólo a un modelo sostenible sino también a “un nuevo modelo más justo, inclusivo y participativo” en el que la producción de energía está en manos de la ciudadanía, no como meros consumidores de energía, sino como prosumidores, como parte activa que participa y se beneficia, a través de las comunidades energéticas, de la generación, la distribución, la gestión y el consumo de energía a nivel local. A juicio del conseller, aunque queda “mucho por recorrer estamos ante una gran oportunidad que no podemos desaprovechar”, ya que en el marco del Next Generation se movilizará una cantidad ingente de recursos, que supondrán “una inyección sin precedentes que permitirá invertir de forma decidida”.

Por su parte, la directora general de Ivace, ha sido la encargada de detallar el Plan de Fomento de las Comunidades Energéticas Locales de la Comundad Valenciana en la mesa redonda que ha tenido lugar bajo el título “Comunidades Energéticas y las Administraciones Públicas”, en la que participado, junto a representantes de otras comunidades y ciudades españolas. El Plan Fomento de las Comunidades Energéticas Locales identifica los principales retos y oportunidades, al tiempo que, tal y como ha explicado Company “establece las principales líneas de actuación, con el objetivo de que en 2030 todos los municipios de nuestro territorio dispongan de al menos un comunidad energética local”.

Como novedad, el conseller Rafa Climent ha anunciado para la próxima primavera la celebración en Crevillent del I Congreso Nacional de Comunidades Energéticas, con el apoyo conjunto del Ayuntamiento, la Generalitat Valenciana y el IDAE. Un congreso que estaba previsto para la primavera de 2020 y que como consecuencia de la crisis sanitaria sobrevenida no pudo celebrarse en aquel momento.