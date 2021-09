Gobierno y sindicatos pactan subir 15 euros el salario mínimo desde septiembre

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han alcanzado un principio de acuerdo para aumentar el salario mínimo interprofesional (SMI) 15 euros desde el 1 de septiembre, lo que supone alcanzar los 965 euros en 14 pagas. CC OO y UGT, con todo, condicionan el visto bueno final a que se llegue a los 1.000 euros a partir del 1 de enero de 2022. El pacto entre el Gobierno y las centrales sindicales ha provocado el rechazo de la patronal CEOE, que sigue defendiendo que las empresas aún no se han recuperado de la pandemia. Ayer, por otro lado, se conoció que los empleados de la Comunidad Valenciana cobran un 5,7% más que antes de la pandemia.

Los 15 euros de incremento que están en estos momentos encima de la mesa no satisfacen a nadie. Ni a la patronal, como queda dicho, ni a los sindicatos. Sin embargo, las centrales se han abierto a negociar, a la vista de la situación de bloqueo que se había instalado en la mesa de diálogo social debido a la tajante negativa del empresariado.

Así lo señala la secretaria general de UGT en l’Alacantí-Les Marines, Yaissel Sánchez, quien destaca que «nosotros queríamos un incremento de entre 25 y 30 euros, y el pacto del que se habla todavía no está del todo cerrado, dado que está condicionado a que al final de legislatura se cumpla el compromiso del Gobierno en el sentido de que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio en España. Se trata de algo muy importante para los trabajadores más vulnerables, y la pandemia de coronavirus no puede ser una excusa, porque todos los países de nuestro alrededores están haciendo esto».

En parecidos términos se expresa el secretario general de CC OO en la misma demarcación, Paco García, quien asegura que el acuerdo está por cerrar y que, de entrada, «no renunciamos todavía a conseguir al menos el máximo de la horquilla en la que se movía el Gobierno, que era de 19 euros». El dirigente sindical, asimismo, critica con dureza a la patronal «por bloquear y traicionar el diálogo social con unos argumentos que no se sostienen. Lo que le exigimos al Gobierno es que cumpla con sus compromisos y en 2023 lleguemos al 60%».

Los empresarios, sin embargo, mantienen su postura. El presidente de CEV Alicante, Perfecto Palacio, indica que «el Gobierno está en su derecho de aprobar la subida que considere, pero no puede pretender que los representantes empresariales apoyemos esa decisión en estos momentos. En los últimos años el salario mínimo ha subido un 30% y, aunque la economía se está recuperando, todavía no está consolidada. Las empresas, sobre todo las de menor tamaño, no pueden asumir más incrementos de los costes laborales». Para Palacio, «hay que medir las consecuencias, porque alejará más a los jóvenes del mercado laboral y favorecerá la economía sumergida».

Mientras se abordaba esta cuestión, ayer también se conoció que los empleados de la Comunidad cobraron unas retribuciones medias de 1.852 euros mensuales al finalizar el segundo trimestre de 2021, lo que supone un 5,7% más que en el mismo periodo de 2019. Por otro lado, el coste laboral medio por trabajador, el que incluye cotizaciones, remuneraciones de seguros, formación o transporte, aumentó un 18,4% con relación al mismo trimestre de 2020, hasta situarse en 2.525 euros.