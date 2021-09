Suscribirse a un coche desde 200€ al mes

Eugenio, ingeniero madrileño residente en València, lleva desde mayo conduciendo un Fiat 500. El coche no es suyo y no tiene intención de comprarlo. Tampoco ha tenido que pagar una entrada ni se ha «casado» con una automovilística o un banco. Lo que ha hecho es contratar una suscripción, que le da derecho a utilizar el vehículo durante un tiempo determinado pagando un precio fijo al mes, y dejar de usarlo cuando no lo necesite.