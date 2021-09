La CEV anuncia la creación de un consejo asesor externo

“Si no somos capaces de trasladar a la administración pública europea la perspectiva y los problemas de nuestro tejido empresarial será muy difícil que Europa pueda ayudarnos”, ha incidido Navarro, quien ha explicado que el nuevo órgano estará integrado por representantes empresariales y por los cinco diputados valencianos en el Parlamento Europeo —Inmaculada Rodríguez-Piñero, Esteban González Pons, Domènec Ruiz Devesa, Estrella Durá Ferrandis y José Manuel García-Margallo y Marfil —a quiénes ha agradecido su predisposición para formar parte del mismo.

El Consejo Asesor Externo, tal y como ha detallado el presidente de la CEV, actuará de “avanzadilla” para conocer e influir en la toma de decisiones que se adoptan “en una a veces distante y otras excesivamente burocratizada Bruselas”. “Hay que acercarse a Europa y que Europa se acerque a nosotros”, ha concluido.

Prioridades de la Estrategia Industrial

La jornada ha comenzado con la ponencia de Román Arjona, economista jefe de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, que ha hecho hincapié en los objetivos y políticas ambiciosas de la Unión, y ha explicado los tres pilares sobre los que se apoya la estrategia industrial europea: reforzar el mercado único, abordar las dependencias estratégicas y acelerar la transición doble.

Por su parte, el presidente de la CEV ha coincidido con Román Arjona en la necesidad de reindustrializar Europa. “Tenemos que invertir en una industria y unas infraestructuras que no condicionen nuestra competitividad ahora, ni en el futuro. Las consecuencias de no apostar más por la industria las estamos pagando ahora. La falta de materias primas o el precio de los fletes está poniendo en serios apuros a nuestra industria, que únicamente puede rebajar márgenes o asumir pérdidas, lo que inevitablemente puede tener consecuencias sobre el empleo”, ha asegurado. Al mismo tiempo, Navarro ha remarcado que “la Unión Europea no puede quedar en una posición subordinada, debe estar en primera línea”, en ese sentido se ha referido a las palabras del Exministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Sigmar Gabriel, que mejor recogen esta idea, “Europa no puede comportarse como un vegetariano en un mundo de carnívoros”.

La jornada ha terminado con un debate en el que también ha tomada parte la eurodiputada socialista, Inmaculada Rodríguez-Piñero, que ha coincidido con Navarro en la necesaria reciprocidad y ha reclamado “unidad de acción y determinación de los Estados miembros para que la UE gane peso e influencia a nivel global y pueda hacer frente a desafíos como la competencia de China”.

Reunión Alianzas Estratégicas

A continuación ha tenido lugar una reunión de trabajo con Román Arjona sobre Alianzas estratégicas europeas como oportunidad para las empresas valencianas, presidida por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y en la que también han tomado parte empresarios de diferentes sectores que participan en la Alianzas sobre materias primas; baterías; hidrógeno; procesadores y tecnologías de semiconductores; datos industriales y la nube; lanzadores espaciales; aviación de emisiones cero; renovables y ciclo integral del agua, y movilidad.