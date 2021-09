La Fundación LAB se marca como objetivo convertir a la Comunidad en referente del emprendimiento

La Fundación se ha fijado como objetivos fomentar la creación y la atracción de startups tecnológicas, atraer empresas tecnológicas para que se instalen en la autonomía y creen un efecto tractor, promover el apoyo a empresas de sectores no tecnológicos de la Comunidad para acelerar su transformación digital, contribuir a aumentar la inversión privada en innovación e I+D y ayudar a potenciar la investigación.

Para cumplirlos, Fundación LAB Mediterráneo lleva a cabo distintas actuaciones en materia de comunicación, divulgación, generación de conocimiento y apoyo a iniciativas ya existentes en la Comunidad Valenciana que estén vinculadas con el emprendimiento, la innovación, la tecnología o la investigación.

La primera área de actuación es la comunicación, para ello se ha creado el concepto creativo "Sociedad Ilimitada", definido como "una sociedad que no tiene límites cuando se trata de avanzar y mirar al futuro", y que apuesta por una comunicación que nos permita contar y demostrar a todos de lo que somos capaces.

En el área de divulgación se han realizado tres sesiones divulgativas, que congregaron 500 asistentes y se desarrollaron de forma mixta, presencial y online. La primera celebrada en marzo en València sobre inteligencia artificial; la segunda en abril, en Alicante, en torno al emprendimiento y la colaboración entre startups y grandes corporaciones, y la última, celebrada en mayo en Castellón, en torno a la innovación abierta.

Informe

El informe Cómo impulsar la I+D+i en la Comunidad Valenciana encargado al Ivie y que se presentó hace unas semanas, se enmarca en el área de generación de conocimiento. El estudio, realizado por los Catedráticos Javier Quesada y Matilde Mas y la economista Consuelo Mínguez, propone aprender de las experiencias de promoción y gestión de la I+D+i de las regiones españolas líderes, Madrid, País Vasco, Cataluña y Andalucía con el objetivo de reducir la distancia que separa al sistema de innovación valenciano, tanto respecto de la media española y europea, como de las regiones más dinámicas.

El último área es el apoyo a iniciativas ya existentes que nos sitúan como referentes en una o varias de las cuatro áreas de actuación de la Fundación tales como FTalks Food Summit (14 y 15 de octubre), donde se debatirá en torno a la transformación del ecosistema alimentario, con el foco en la sostenibilidad y la salud, el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial (26 de noviembre, Alicante) y el Valencia Digital Summit (15 y 16 de diciembre).

El acto ha estado focalizado en destacar los valores de Fundación LAB Mediterráneo, concentrando los cuatro ejes de la Fundación: emprendimiento, innovación, investigación y tecnología, en una caja misteriosa, ubicada en el centro del escenario, y que ha servido, además, para presentar el concepto creativo de Sociedad Ilimitada.

Al comienzo del acto, la caja misteriosa ha tomado protagonismo con un espectáculo de videomapping, para demostrar que se puede conservar la esencia del progreso en una caja, en la que en realidad estamos todo el conjunto de la sociedad. Es la colaboración de todos lo que nos asegurará el éxito.

A continuación, la bienvenida y presentación de Fundación LAB Mediterráneo ha corrido a cargo del presidente de la Fundación, Alberto Gutiérrez, CEO de Aquaservice y cofundador de Plug and Play, quien ha afirmado que "la Fundación nace para convertir a la Comunidad Valenciana en un referente nacional y europeo en emprendimiento, innovación, investigación y tecnología. Para hacernos evolucionar hasta convertirnos en ese hábitat donde las empresas quieran estar y permanecer".

Raúl Martín, vocal de la Comisión Ejecutiva de Fundación LAB Mediterráneo, director de Personas y Sistemas de Grupo Martínez y CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, ha dado paso a las ponencias inspiradoras.

En primer lugar, ha intervenido Nuria Oliver, cofundadora y directora científica de la Fundación Unidad ELLIS Alicante, quien ha manifestado que "necesitamos Inteligencia Artificial para abordar los grandes retos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI, desde la crisis climática y energética al envejecimiento de la población y las pandemias. Una Inteligencia Artificial por y para las personas".

Por su parte, el presidente de Telefónica España, Emilio Gayo, ha indicado que "la digitalización será clave en la reinvención de la economía y tenemos una oportunidad histórica…si bien, la transición digital debe asegurar un desarrollo sostenible". "Estamos en un momento de avances tecnológicos únicos, donde la hiperconectividad (Fibra + 5G) es la puerta de entrada que nos va a permitir disfrutar de nuevas experiencias", ha subrayado

Posteriormente han subido al escenario Esther Castellano, directora general de Weaddyou, y Alex Pallete, fundador de Picnic, para presentar el concepto creativo de Sociedad Ilimitada.

En su intervención final, Alberto Gutierrez ha argumentado que "en definitiva, nosotros, los empresarios, colaboramos con todos aquellos actores sociales y empresariales que nos ayuden a convertir a la Comunidad Valenciana en un referente. En una sociedad que no tiene límites cuando se trata de avanzar y mirar al futuro. En una sociedad ilimitada".

Para concluir el acto se ha proyectado el spot de Sociedad Ilimitada. Un spot que "nos reconoce como una comunidad sin límites, de la que todos los que estamos formamos parte para demostrar que en la Comunitat Valenciana no solo somos ilimitados en sol, sino en conocimiento, en sueños, en no tener horizontes. Que no tenemos fin cuando se trata de emprender, innovar, investigar, creando tecnología..."

Fundación LAB Mediterráneo

Fundación LAB Mediterráneo es un proyecto que nace desde AVE con la misión de posicionar a la Comunidad Valenciana como un referente nacional y europeo en emprendimiento, innovación, tecnología e investigación.

El Patronato de la Fundación está integrado por 27 patronos, todos ellos miembros de AVE: Aceitunas Cazorla, Aquaservice/Plug and Play, AVE, Banco Sabadell, Boluda Corporación Marítima, CaixaBank, Dacsa Group, Embutidos Martínez/KMZero, Baleària, Fundación Torrecid, GDES, Grupo AZA, Grupo Bertolín, Grupo Gimeno, Helados Estiu, Importaco, Inelcom, Istobal, Logifruit, Mercadona/Lanzadera, Nunsys/Check Point, Rover Grupo, Royo, S2 Grupo, SPB/Cleanity, TIBA/Romeu y Verne Technology Group.