«La maraña burocrática en la que está inmersa la Administración es intolerable. Yo mismo, que estoy dentro de la misma administración, me desespero con la burocracia. Y si yo me desespero, ¡cómo no lo va a hacer la ciudadanía!» Con estas palabras, el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, inauguró el pasado viernes en el Club INFORMACIÓN el encuentro titulado «Digitalización de procesos entre Administración Pública y entidades financieras» donde diferentes expertos analizaron cómo la mejora de la relación entre las instituciones públicas y las entidades financieras a través de la tecnología puede minimizar los problemas de la ciudadanía.

Una jornada en la que los participantes pusieron ejemplos reales de cómo la digitalización es una cosa del presente y en la que hay que apostar para superar la situación de crisis económica causada por la pandemia del covid-19. En este sentido, Carlos Mazón recordó que los ciudadanos piden dos cosas a los responsables políticos para poder superar la situación actual. «La primera y de la que más se habla es la de tener una menor presión fiscal», apuntó, y «la segunda, de la que se habla menos», es la desburocratización de la administración, la mejora de nuestra relación con entidades financieras y administraciones públicas».

Al respecto, señaló que reducir la burocracia no sólo trae mejoras del servicio a los ciudadanos, sino que también es un pilar fundamental para reactivar la economía. «La competitividad de nuestro sector empresarial y la calidad de los ciudadanos podría mejorar entre 10 y 15 puntos al reducir los trámites burocráticos», constató el responsable de la institución provincial.

Acto seguido, Fernando Canós, director de la Territorial Este de Banco Sabadell, coincidió con Mazón en la necesidad de digitalizar aún más la relación entre la ciudadanía y la administración pública a través de una mejora de la coordinación con las entidades financieras para «conseguir que nuestra economía pase a un modelo más digital, inclusivo y transparente».

Además, destacó que la digitalización está presente ya en todos los ámbitos y que la población la ha asumido en su mayoría. «El 60% de nuestros clientes son digitales y utilizan el móvil con una media de 22 operaciones al mes», detalló, a la vez que afirmó que más del 96% de los reintegros de los bancos se hacen a través de los cajeros automáticos. «Asimismo, el 40% de los préstamos se hacen a través de canales digitales, pero si tenemos en cuenta sólo los particulares, no de empresas, el porcentaje alcanza el 80%».

Tras la inauguración de la jornada realizada por Carlos Mazón y Fernando Canós tuvo lugar una mesa redonda moderada por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN. Los participantes fueron: Manuel Palomar, director del Centro de Inteligencia Digital (CENID); Aida García Mayor, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm; Susana Soler, directora del Centro de Competencias Tecnológico de Alicante (CCTA) de Banco Sabadell; Juan De Dios Navarro, diputado de Innovación, Agenda Digital y Contratación en la Diputación de Alicante; y José Antonio Belso, director de SUMA Gestión Tributaria.

Estandarización de datos para simplificar trámites

Manuel Palomar explicó que uno de los proyectos que están llevando a cabo desde CENID tiene como finalidad procurar una administración pública más ágil, accesible y digital. Explicó que han corroborando que uno de los trámites más frecuentes incluye a ciudadanos, ayuntamientos y bancos. «Por ello, hemos hecho una detección de casos de uso con estos agentes para simplificar sus trámites», señaló.

Para hacerlo realidad, el responsable del CENID explicó que es necesario «estandarizar las relaciones entre administración y bancos» a través de «la interoperabilidad de datos para que la comunicación sea mucho más ágil». Cuando se consiga que esos dos tipos de organismos hablen un mismo idioma y tengan unos protocolos establecidos, los ciudadanos verán aumentadas sus posibilidades de acelerar trámites y minimizar la burocracia.

«Las administraciones se encargan, por ejemplo, de conceder subvenciones que muchas veces llegan con meses de retraso, algo que sufren los ciudadanos», enfatizó. Un problema que puede llevar, tal y como ha pasado con el covid-19, a la desaparición y cierre de empresas o la baja de profesionales autónomos al no contar con estas ayudas en tiempo y forma.

Al respecto, Susana Soler resaltó que, si bien es cierto que la digitalización facilita gestiones, «también puede ayudar a hacer sobrevivir a empresas y particulares». Y detalló: «Cuando una empresa pide una subvención pública para su proyecto, la compañía puede tardar meses o años en recibir la ayuda efectiva. Los bancos podríamos intervenir en la concesión de la ayuda, anticipándonos y agilizando no sólo el trámite de las ayudas sino también la concesión de las mismas».

Esta coordinación tecnológica debe hacerse bajo unos protocolos estandarizados y un lenguaje común. «Las entidades financieras ya tenemos un lenguaje estándar con el Banco de España o el Banco Europeo. La intención es ampliar el actual o diseñar uno nuevo para las administraciones públicas y, a partir de ahí, automatizarlo con diferentes tecnologías».

Para mejorar estos servicios a empresas y ciudadanos las entidades son clave y, probablemente, uno de los organismos más adecuados para hacerlo realidad. La directora del Centro de Competencias Tecnológico de Alicante (CCTA) de Banco Sabadell lo explicó en tres puntos:. Primero: Un porcentaje muy alto de la población opera con las apps móviles de los bancos. Segundo: Los ciudadanos y empresas ceden sus datos más importantes a las entidades financieras, por lo que sería recomendable unir los dos canales para no volver a pedir a las personas que repitan el proceso de introducción de datos. Tercero: La red de oficinas bancarias tiene mucha cercanía con empresas y personas.

Una cuestión de presente y no de futuro

Aida García Mayor, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, aseguró que la digitalización no es algo del futuro. Todo lo contrario. En su municipio, el Consistorio gestiona una media de 90.000 expedientes electrónicos anuales. «Para nuestra administración no es algo anecdótico, es la base del día a día, algo que durante la pandemia se ha acelerado porque los ciudadanos no podían salir de casa».

Asimismo, destacó que Benidorm ha logrado una subvención de Red.es para el proyecto «Benidorm, Destino Turístico Inteligente y Sostenible» por el que contarán con un Sistema Integral de Gestión que permitirá tener información y datos estructurados, lo que permitirá conocer mejor al turista y establecer estrategias de producto y promoción según el mercado y la tipología turística, mejorando a su vez los servicios ofrecidos al ciudadano y empresas.

La Diputación de Alicante, dentro de su objetivo prioritario de dar servicio a los municipios más pequeños de la provincia, lleva más de una década trabajando en la modernización y digitalización de las administraciones locales. Al respecto, Juan de Dios Navarro indicó que «tenemos 112 ayuntamientos dentro de los procesos de digitalización de la Diputación» e indicó que la línea de la institución es «pasar de la eficacia a la eficiencia, facilitando en todo momento los trámites y minimizando la pérdida de tiempo en los trámites con la administración».

Por ello, anunció que «la Diputación ya tiene en marcha un estudio para hacer en 2022 un nuevo Plan Moderniza con el objetivo de trabajar para que la tecnología y la digitalización sean más un beneficio que un problema para los ciudadanos».

Por su parte, José Antonio Belso, director de SUMA Gestión Tributaria, explicó la colaboración que lleva el organismo para mejorar la interoperabilidad y los servicios ciudadanos. En concreto, indicó que están trabajando en «un canal de doble flujo mediante el cual las entidades financieras facilitan información de sus clientes y nosotros, desde SUMA, a través de otro flujo de información, le devolvemos cuál es la situación tributaria del cliente», algo que, desde su punto de vista, «facilita la actividad financiera del organismo y ahorra tiempo al contribuyente».

Asimismo, recordó que han puesto en marcha la posibilidad de pagar con Bizum, una iniciativa que ha sido un «éxito», al tiempo que recordó que están inmersos en proyectos de Inteligencia Artificial para la lectura cognitiva de las escrituras de los registros o investigando en el uso de Big Data para minimizar impactos y ofrecer más recursos a los ayuntamientos.

Por último, ahondó en la necesidad de seguir trabajando por la difusión de la cultura digital, algo en lo que SUMA juega un papel clave en la provincia de Alicante, ya que «nuestras oficinas son uno de los puntos que más certificados digitales tramita a los ciudadanos».

Brecha digital y ciberseguridad: los mayores problemas de la digitalización

Aida García Mayor, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Benidorm, también puso el énfasis en los retos que tiene la digitalización y los problemas que existen hoy en día con ella. En concreto, detalló que la brecha digital sigue siendo uno de los hándicaps más importantes en estos momentos. «Hay generaciones que se han quedado atrás en cuanto a la tecnología y debemos facilitar el acceso a todos los ciudadanos», indicó, al tiempo que explicó que Benidorm cuenta con un proyecto, que se paralizó durante la pandemia y que van a retomar en breve, «por el que nos trasladamos a los barrios en los que hay más carencia en formación digital y ofrecemos cursos tanto a personas mayores como a ciudadanos con riesgo de exclusión social…».

Por otro lado, resaltó que la ciberseguridad es el otro gran problema que planea sobre la digitalización. «La proliferación de ataques es una realidad y la Administración Pública tiene muchos datos ciudadanos», apuntó. Con el fin de ofrecer y garantizar la máxima seguridad, el consistorio benidormí trabaja en este campo con «la obsesión de proteger toda la estructura» y resaltó que en la última auditoría de la Sindicatura de Cuentas a municipios de más de 50.000 ciudadanos «fuimos el primero con más del 75% del cumplimiento de seguridad».

Susana Soler, directora del Centro de Competencias Tecnológico de Alicante (CCTA) de Banco Sabadell, también consideró «crítico» este punto para las entidades financieras, motivo por el que «la mayor parte de las inversiones del banco son este capítulo, por lo que estamos tranquilos».