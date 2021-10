La CEV presenta una plataforma para potenciar la colaboración de las empresas con los colectivos vulnerables

“Queremos ser el nexo entre las empresas comprometidas y los colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión o pobreza”, ha asegurado el presidente de la CEV, Salvador Navarro, encargado de abrir la jornada, que ha contado, además, con una conferencia a cargo de la presidenta de la Red Española del Pacto Mundial, Clara Arpa, sobre “Las empresas hacia la Agenda 2030” y una mesa redonda en la que empresas y entidades han expuesto casos de colaboración.

Navarro ha puesto en valor la actuación de las empresarias y empresarios de la Comunidad Valenciana para dar respuesta a los problemas sociales derivados de la pandemia y ha asegurado que “la crisis sanitaria no ha dejado lugar a dudas de que la responsabilidad social empresarial no es un espejismo, ni una cuestión de marketing; sino que es una parte indispensable de la estrategia empresarial, y que no existen dos realidades paralelas entre empresas y sociedad.”

Casos de colaboración

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Empresarial, Amelia Navarro, ha sido la encargada de presentar el proyecto que canalizará las demandas del tercer sector y que abre una vía para aquellas empresas que quieran colaborar como voluntarias, en la inserción laboral de colectivos vulnerables o a través de donaciones. Amelia Navarro ha señalado la necesidad de lanzar esta iniciativa “para acometer un asunto tan relevante como la atención que debemos prestar a las personas que más lo necesitan y para ello tenemos que trabajar todos juntos. En esto las asociaciones empresariales creo que jugamos un papel esencial".

Por su parte, la presidenta de la Red Española del Pacto Mundial ha incidido en que “la RSE tiene que ser no sólo un elemento más, sino parte de la estrategia de la empresa” y ha hecho hincapié en el incremento de las desigualdades y en la importancia de la formación porque "la gente se queda atrás, sobre todo, porque no es capaz de adaptarse a lo que hoy precisamos. Los cambios están siendo muy rápidos".

En la mesa redonda, Vicente Ripoll, delegado de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social de Cruz Roja CV; Bernardo Gregori, director de Sostenibilidad, Riesgos, Compliance y Relaciones Institucionales de GREFUSA; Luis Bañó, presidente de CERMI-CV; Miguel Fernández Navarro, gerente de MasOil; Arturo Navarro Bondía, vicepresidente segundo de la Plataforma del Voluntariado de la CV y María Jesús Figuerola, directora de Talento de Caixa Popular, han sido los encargados de exponer casos reales de colaboración y han animado a otras empresas a seguir su ejemplo.

La jornada ha sido clausurada por la Directora General de Coordinación de Diálogo Social, Zulima Pérez, que ha puesto en valor la iniciativa porque “las empresas son un actor principal del cambio social y las iniciativas como Compromiso CEV puede tener un calado muy importante para la generación de alianzas en la Comunidad Valenciana”.