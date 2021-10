Los sindicatos del Sabadell mantienen la convocatoria de huelga ante la falta de avances en el ERE

De acuerdo con estas fuentes, la dirección se ha limitado a poner por escrito las nuevas condiciones que ya anunció en la anterior reunión, en la que planteó rebajar de 1.936 a 1.730 el número de afectados. Eso sí, en esta ocasión se han facilitado datos territorializados de la afectación en oficinas, que en Alicante pasarían de los 237 iniciales a 224.

Sin embargo, según la plataforma que agrupa a UGT, Alta, La Federación Sicam-Aprobas, Cuadros GBS y la Intersindical, el mismo documento insistía en mantener la forzosidad de las salidas en aquellas demarcaciones donde no se cubrieran todos los puestos con voluntarios y, además, también contempla la posibilidad de traslados forzosos. Unas condiciones que consideran inaceptables.

Del mismo modo, desde CC OO han asegurado que la dirección "se ríe en la cara de la plantilla" al no proponer condiciones más ventajosas y reducir drásticamente el número de afectados.

Al respecto, aunque la entidad esperaba una contrapropuesta de los sindicatos a su oferta, desde CC OO han señalado su rechazo a presentar una oferta económica por escrito mientras la cifra de afectados no sea "reducida a mínimos".

Todos los sindicatos han coincidido en realizar un llamamiento a la plantilla para que participen en la huelga de 24 horas convocada para este miércoles, que tendrá una segunda convocatoria el próximo viernes.

Con esta medida, las centrales sindicales confían en forzar al banco a negociar y aceptar sus premisas que, según apuntan, se encuentran en línea con los últimos ERE aprobados en el sector.

Desde el banco siempre han señalado su intención de que la voluntariedad sea un criterio primordial en el ERE, aunque no se comprometen a que no haya despidos forzosos si no se logran los objetivos de reducción planteados. La entidad insiste en la necesidad del ajuste para mejorar la rentabilidad del banco que, a pesar de haber mejorado, sigue por debajo de lo que reclaman los mercados al sector. Además, insisten en la caída del número de operaciones en las oficinas ante el avance de la digitalización.