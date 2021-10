Los empresarios alicantinos apuestan por mancomunar para la creación de nuevos espacios industriales

“Si queremos seguir siendo una comarca industrial debemos agruparnos más y seguir ejemplos exitosos como el de Mondragón” ha comentado el presidente del IBIAE Pedro Prieto ante el interesante debate que se ha formado entorno a la necesidad de crear más suelo industrial y mejorar el existente. “Pero para ello es indispensable la unión con las administraciones”.

La unión como solución a gran parte de los problemas que tiene el tejido industrial ha sido la principal conclusión de Consuelo Vaquer, CEO Cosméticos Nirvel. “O mancomunamos o la comarca va a envejecer mucho, tenemos que trabajar unidos para dar a las empresas lo que necesitan y trabajar en las comarcas de interior. Hay que mirar hacia el futuro y debemos hacerlo unidos, crear un plan global, si podemos mirar de forma global hacia Europa ¿por qué no lo hacemos con nuestros vecinos? Los Ayuntamientos han de unirse por crear espacios mancomunados que sirvan para mantener a nuestras empresas y que no tengan que marcharse y para atraer a otras, sobre todo tecnológicas, que son las que nos faltan” ha comentado. ADeas ha resaltado, es un trabajo a realizar entre empresarios y políticos, y que a día de hoy “no hay entendimiento ente empresa y administración y estamos perdiendo valor y oportunidades”

Sobre la situación de la comarca del Alcoià-Comtat en materia industrial ha hablado el presidente de FEDAC, Natxo Gómez, quien ha remarcado las carencias que existen hoy en día en la comarca y especialmente en el municipio de Alcoy y de la necesidad crear polígonos mancomunados para evitar la fuga de empresas. “La población está descendiendo en parte por esto, por la falta de trabajo, porque las empresas se van ante la falta de recursos, mancomunar es una solución, pero siempre nos chocamos con la política, las diferentes partes no se ponen de acuerdo.

Gómez ha hablado también de la responsabilidad del empresario para atraer el talento, y ha recalcado la necesidad de crear polígonos amables, con más calidad y apostar por ofrecer puestos de trabajo de calidad.

Según el CEO de CREFER, Pedro Oliver, “tenemos necesidad de suelo, pero lo que de verdad necesitamos es que la administración sea capaz de impulsar el desarrollo del suelo. No es normal el desdoblamiento de autorizaciones y la burocracia que se nos exige. Necesitamos un impulso más allá de la administración local, acortar plazos y ayudarnos en nuestras necesidades una vez tenemos el suelo, como es el agua o la energía. Si no, no seremos competitivos, pues tenemos enfrente países como China que disponen de todos los recursos que a nosotros nos faltan”, ha concluido.

Sobre la falta de un recurso tan importante como el agua ha tratado Marc García, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar. “Hemos hablado de temas importantes, pero no podemos dejarnos uno fundamental: el agua. El problema del agua es que vivimos en una zona con mucho estrés hídrico, que repercute sobre todo en la agricultura, pero mucho en la industria. Debemos, además, cumplir con los objetivos medio ambientales impuestos por la Unión Europea, por lo que son necesarios polígonos industriales en los que se haga hincapié en de donde sacar el agua, como depurarla y los vertidos.

“Los empresarios hemos hecho nuestro trabajo, tenemos depuradoras que suponen una importante inversión, pero los ayuntamientos deberían poner depuradoras en los polígonos industriales y no pasarnos a nosotros solo el problema”, ha comentado Consuelo Vaquer sobre esta cuestión.

Por parte de la administración autonómica, ha participado en este foro Julia Company, directora del IVACE que ha destacado que “es una obligación y necesidad para la administración reunirnos con los empresarios y escuchar sus necesidades y quejas para poder solventarlas en la medida de lo posible”. Company ha admitido el exceso de burocracia del que se achaca a la administración “un exceso de burocracia marcado por nuestro sistema jurídico; es cierto que a veces duplicamos tramites, pero lo hacemos conforme marca la legislación, también tenemos falta de funcionarios” ha comentado.

Sobre la necesidad de crear suelo industrial ha manifestado que desde la Conselleria se apuesta por la relocalización y por tener un tejido industrial potente que aporte recursos para salir de la crisis y el desabastecimiento como el vivido en esta pandemia. “Queremos un tejido industrial valenciano propi y tenemos una estrategia a largo plazo para ello, con iniciativas como la oficina de atracción de inversiones en la que unimos a las administraciones competentes para aminorar los plazos lo posible, siempre que la empresa cumpla requisitos.

El alcalde de Ibi, Rafael Serralta también ha solicitado un cambio en la normativa para aligerar trámites y ha agradecido al IVACE la labor realizada para sacar adelante un nuevo polígono industrial en su localidad. “Debemos trabajar conjuntamente para intentar reducir los plazos para poner en marcha un polígono industrial. Es un debate necesario e interesante, a mejores polígonos y mejores servicios, más riqueza”, ha concluido.

El vicepresidente de UEPAL, César Quintanilla,, en la apertura del foro ha agradecido la asistencia a los asistentes “para tratar un tema fundamental para nuestro progreso, que afecta a todo el territorio, pero sobre todo a las personas en las que nos debemos enfocar para crear áreas industriales más amables”.