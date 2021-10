Oficinas cerradas o bajo mínimos en Alicante por la huelga en el Sabadell

Los sindicatos del Sabadell han calificado como "masivo" el seguimiento de la huelga que han convocado para protestar contra el ERE que quiere aplicar la dirección de la entidad, en lo que supone el primer paro de estas características en la historia del banco, según las mismas fuentes. Una huelga que ha logrado cerrar la mayor parte de las sucursales y que ha dejado bajo mínimos, con menos del 50% de la plantilla, las oficinas que se han mantenido abiertas, según apuntan desde UGT, Alta y CC OO. La entidad aún no ha ofrecido sus cifras.

Lo cierto es que en el centro de la ciudad de Alicante han amanecido cerradas la mayoría de las sucursales, en las que la propia entidad informaba de la clausura "de forma excepcional" durante la jornada, aunque sin hacer alusión a la huelga. En otras este cartel se complementaba con otro realizado por los sindicatos en los que sí se informaba del paro.

Entre las oficinas cerradas se contaban las de la avenida de Alcoy, las dos de Alfonso el Sabio, la de Pintor Gisber o la de Doctor Rico. En las que la entidad tiene en el Paseo de Soto, una permanecía abierta, aunque únicamente se veía a dos trabajadores, mientras que en la más cercana a la plaza de Calvo Sotelo los empleados había decido parar entre las 9.15 y las 9.45, aunque también se veía unicamente un par de empleados.

La huelga a sorprendido a algunos clientes que se mostraban entre indignados por no poder realizar sus operaciones y comprensivos con las reivindicaciones de la plantilla del banco. "La verdad es que se lo han buscado. Han ido cediendo, cada vez nos prestaban menos atención en caja y ahora van a salir mal parados ellos y nosotros", apuntaba Antonio Ponce en la puerta de la oficina del barrio de San Blas de Alicante.

La jornada de huelga se produce después de que en la reunión de ayer no se produjeran avances entre la dirección y los sindicatos en la negociación del ERE que la entidad quiere aplicar. Así, de acuerdo con los representantes del personal, el banco se limitó a poner por escrito la mejora de condiciones económicas y la rebaja del número de afectados que ya había anunciado, y que supone reducir de 1.936 a 1.730 la cifra de bajas. Un número que los sindicatos aún consideran excesivo si se tiene en cuenta que en el primer trimestre del año ya se aplicó un ajuste de 1.800 personas.

Eso sí, la entidad detalló el desglose geográfico de su nueva propuesta, lo que supondrá que las bajas en la red de oficinas de Alicante se reduciría con esta propuesta de 237 a 224.

Desde los sindicatos insisten, sin embargo, en que no aceptarán un recorte de plantilla que implique despidos forzosos, por lo que reclaman una reducción drástica de la cifra de afectados, que no se limiten los colectivos que pueden acogerse y unas indemnizaciones atractivas que faciliten que se adhiera voluntariamente el suficiente número de trabajadores para que no haya ninguna salida forzosa.

Desde la entidad han señalado su disposición a que la mayoría de las salidas sean voluntarias pero, de momento, han dejado la puerta abierta a salidas forzosas si no se cubren los cupos previstos. El banco justifica el recorte por la necesidad de mejorar la rentabilidad para atender a las exigencias de los inversores y la reducción del número de operaciones que se realizan en las sucursales por el avance de la digitalización.