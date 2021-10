La patronal europea del juguete premia las muñecas multiétnicas y con síndrome de Down de Miniland

Las muñecas multiétnicas y con síndrome de Down de Miniland siguen acaparando premios. Tras recibir el año pasado el galardón al Mejor Juguete del Año de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (Aefj), ahora es la patronal europea la que reconoce la iniciativa de la firma de Onil.

Así, las Miniland Dolls se han alzado con el Oro en la categoría de Empoderamiento en la segunda edición de los Play for Change Awards que organiza Toy Industries of Europe (TIE). Además, su juguete Amazing Inside, un peluche que muestra a los pequeños los órganos del cuerpo humano, ha obtenido el Bronze en la categpría de Habilidades Futuras, que reconoce los juguetes que estimulan las capacidades de los niños.

Según ha señalado la propia compañía, este galardón supone un nuevo reconocimiento a Miniland en materia de educación y "refuerza los valores de integración, respeto y tolerancia que dan sentido a toda la colección de muñecos Miniland Dolls. Una colección que, según apuntan, nació para apoyar la diversidad con muñecos de diferentes razas, a la que se han sumado los cuatro muñecos con síndrome de Down (dos caucásicos y dos africanos niña y niño), logrando así dar visibilidad este colectivo.

Desde Miniland han querido expresar su gratitud por este prestigioso galardón. "Ser ganadores en los Premios Play for Change, una iniciativa por parte del TIE, que es la voz de los Fabricantes de Juguetes con mejor reputación de la Unión Europea, es un honor para Miniland. Supone un fuerte reconocimiento a más de 50 años de trabajo dedicados a la infancia, desarrollando juguetes que marquen la diferencia", ha declarado Rafael Rivas, director general de Miniland.

Del mismo modo, la empresa alicantina ha sido reconocida en esta segunda edición de los premios con Amazing Inside, un juguete de su línea Toys for Real Needs, siendo bronce en la categoría Future Skills (Habilidades Futuras). Una categoría que pone en valor las actividades y juguetes que preparan a los niños de hoy para el mundo del mañana, en materia de alfabetización, razonamiento analítico, resolución de problemas, adaptabilidad y habilidades de comunicación y colaboración.

Se trata de un juguete que permite una primera aproximación a conocer el cuerpo humano, mediante una exploración inicial de nuestros propios órganos, que ayudará a los más pequeños a entender qué sucede en su interior. El juego consiste en sacar 8 órganos blanditos a través de la boca del monstruo y recolocarlos en la barriguita en su lugar correcto. Para ampliar la experiencia de juego y aprendizaje, incluye unas tarjetas de realidad aumentada, para utilizar con la App Miniland Grow and Fun con la que los niños y niñas pueden seguir aprendiendo sobre el cuerpo humano, viendo por ejemplo en 3D los órganos reales y obteniendo información adicional sobre cada uno de ellos.

Durante la gala, que se ha llevado a cabo vía streaming, también han sido destacadas otras empresas jugueteras del nivel de The LEGO Group, Mattel o Dantoy.

El jurado compuesto por personalidades como John Baulch, Director de Toy World Magazine, Catherine Naughton, Directora de EDF, Dee Saigal, Ceo y Directora Creativa de Erase All Kittens, Dr. Amanda Gummer, Fundadora de Good Play Guide, Dr. María Costa Directora de Investigación de AIJU, o Jackie Marsh, Profesora de Educación en la Universidad de Sheffield, entre otras, han felicitado a la los fabricantes de juguetes, destacando el alto nivel de las candidaturas de este año, que han aumentado en un 50% con respecto al año anterior.