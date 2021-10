El Sabadell rebaja a 1.605 los afectados por el ERE pero sigue sin convencer a los sindicatos

Una rebaja que también ha ido acompañada de una mejora en las condiciones económicas de los afectados y mayores facilidades para las prejubilaciones que, sin embargo, no ha conseguido convencer a los representantes de la plantilla. Así, los sindicatos han decidido mantener la nueva convocatoria de huelga que ya habían previsto para este viernes, ya que consideran que la cifra sigue siendo demasiado elevada -CC OO propone que se fije un máximo de 1.300- y, sobre todo, no han conseguido arrancar el compromiso de la dirección de que todas las salidas sean voluntarias y de que no habrá ni despidos ni traslados forzosos.

De esta forma, cuando ya se ha superado el ecuador de la negociación y apenas quedan tres reuniones para que concluya el periodo oficial -aunque podría prolongarse si hay acuerdo entre ambas partes- las posturas siguen lejos de un entendimiento.

El nuevo planteamiento supondría la salida de un máximo de 1.605 personas, de las que 1.350 corresponderían a la red de oficinas -950 administrativos y 400 gestores-, otros 35 a las direcciones territoriales y 220 a los servicios centrales. De momento, la entidad no ha desglosado la distribución por provincias, que en su anterior propuesta rebajaba de 237 a 224 la cifra de afectados en la la red de sucursales de la provincia de Alicante, junto con el cierre de 44 oficinas.

En cuanto a las condiciones, la nueva oferta de la entidad plantea reducir la cifra final con los mayores 63 años que acepten marcharse, además de con un cupo de 25 excedencias voluntarias remuneradas. Para el colectivo de 56 a 62 años ofrece el 60% del salario anual asignado hasta que cumplan los 63 años, con topes de entre 270.000 y 280.000 euros.

Para las bajas voluntarias de menores de 50 años, se ofrece una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, más una prima de 2.000 euros por salario.

A pesar de la mejora, los representantes del personal consideran que las condiciones no son suficientemente atractivas para conseguir que haya voluntarios suficientes en todas las provincias, ante el elevado número de bajas que se quiere conseguir. Especialmente en aquellas demarcaciones donde el recorte es elevado y los trabajadores susceptibles de ser prejubilados no son tantos. Es lo que ocurre en Alicante, donde se pretende suprimir más de 200 empleos pero sólo hay 129 trabajadores de 56 o más años, lo que implica que, para que todos sean voluntarios, debe haber un número considerable de menores de 50 que se acojan a la baja.

Para rebajar el rechazo de los sindicatos, la dirección se ha abierto hoy a aceptar 25 bajas de trabajadores de 55 años y otras 25 de empleados de 50 a 54 años -en principio excluidos del ajuste- para aquellas provincias con mayores problemas. Una cifra que, de nuevo, los sindicatos ven insuficiente, como apuntan desde la plataforma que reúne a UGT, Alta, Cuadros y la Federación Sicam-Aprobas.

Desde la dirección insisten en la necesidad del ajuste para garantizar la viabilidad del banco y ante la reducción del número de operaciones que se hacen en la red de sucursales. También señalan que la voluntariedad será uno de los ejes del ajuste, aunque por el momento se resisten a comprometerse a que no haya ni traslados ni despidos forzosos. Igualmente, se ha previsto un plan social de acompañamiento en la búsqueda de un nuevo empleo para los afectados.

Los sindicatos no lo ven de la misma forma y consideran excesivo el ajuste, cuando en el primer trimestre del año ya salieron 1.800 personas, y denuncian la repercusión que tendrá en la clientela el cierre de casi 500 sucursales. Este viernes han convocado una nueva jornada de huelga, que acompañarán de concentraciones.