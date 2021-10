Las autonomías más endeudadas urgen a Hacienda para que les alivie la deuda

Comunidades autónomas como Valencia, Castilla La Mancha, Cataluña, Murcia y Baleares, las que tienen un mayor porcentaje de deuda sobre su PIB, esperan un pronto alivio de su carga por parte del Estado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta en el pleno del Congreso de los Diputados, el 22 de septiembre. “Cuando abordemos el modelo de financiación autonómica, tendremos que abordar la deuda acumulada y ver qué ocurre con la deuda”, dijo Montero al diputado de Compromis, Joan Baldoví, que había solicitado la comparecencia de la ministra en relación a los problemas financieros de Valencia.

La ministra no aclaró cómo se abordará el problema de la deuda acumulada pero si vinculó el posible alivio a situaciones de infrafinanciación de comunidades como Valencia y Murcia, a las que citó. “Comparto con usted que esa insuficiente financiación ha generado, al menos, si no toda, una parte muy importante de la deuda de la Comunidad Valenciana”, dijo Montero a Baldoví. “Y es obvio que en la Comunidad Valenciana la infrafinanciación se ha convertido en deuda y que en Murcia la infrafinanciación se ha convertido en deuda”, añadió. “¿Toda? Probablemente, no; pero, sin duda, una gran parte de esa deuda es achacable a la infrafinanciación”. Y es ahí donde la ministra dejó un compromiso en el aire que fue saludado por el diputado valenciano: “Celebramos que por primera vez en esta Cámara haya reconocido que con la deuda hay que hacer algo; una deuda que no viene del mal uso de los fondos de nuestros representantes públicos, sino que viene, en gran medida, por esa financiación”. Una valoración parecida formuló después el conseller Vicent Soler.

Las autonomías en liza

De los algo más de 51.000 millones de euros de deuda acumulada en la Comunidad Valenciana (el 47,8% del PIB regional en el segundo trimestre de 2021), el gobierno de Ximo Puig estima que unos 23.000 millones (casi la mitad del total) obedecen a los menores recursos que los sucesivos modelos de financiación autonómica han otorgado a este territorio. Hay otra parte de este déficit que los expertos achacan al exceso de gasto en determinadas etapas de gobiernos autonómicos del PP, como la del expresidente Eduardo Zaplana.

El anuncio de la ministra tampoco pasó desapercibido para el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), quien consideró "una buena noticia" que el Ministerio de Hacienda "rectifique" sobre la reforma del sistema de financiación autonómica y el reconocimiento de la deuda de las comunidades infrafinanciadas. Según López Miras hay informes de prestigio que dicen que "aproximadamente el 90% de la deuda que tiene la Región de Murcia es, precisamente, debida a esa infrafinanciación durante tantos años recibiendo menos que el resto de España y menos de lo que nos corresponde".

Castilla La Mancha, con una financiación por debajo de la media, también espera del Ministerio de Hacienda una medida de alivio, “para que la deuda no sea una losa imposible de levantar y para poder tener capacidad para acudir a los mercados financieros cuando sea preciso”, en lugar de tener que pedir el dinero prestado al Estado, explican en la comunidad autónoma. Baleares mantiene viva su demanda de una condonación de los 5.000 millones de deuda que la comunidad vincula a la infrafinanciación acumulada entre 2002 y 2009, cuando se inauguró el modelo vigente de financiación que logró mejorar las condiciones del archipiélago.

Cataluña es la comunidad con mayor volumen de deuda en cifras absolutas, con un total de casi 81.900 millones, equivalentes al 37,1% del PIB regional. Más del 75% de la deuda pública catalana está contraída con el Estado, a través de los mecanismos estatales de facilidad financiera, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El rating de calificación de la deuda catalana, en zona de ‘bono basura’, impide el acceso a los mercados financieros de la comunidad. Después de la reforma de la financiación autonómica de 2009 (que el Gobierno de Rodríguez Zapatero pactó con el Govern tripartito de José Montilla) el ratio de financiación por habitante ajustado (según el concepto propio del modelo autonómico) que recibe Cataluña se sitúa en torno a la media o ligeramente por encima. Para un índice medio de 100 puntos, la financiación por habitante en Cataluña solo cayó por debajo de los 98 puntos en los años 2013 y 2014. Con todo la comunidad catalana también esgrime una demanda de alivio de deuda vinculada a una infrafinanciación.

Andalucía es -junto a Valencia, Murcia y Castilla La Mancha-, una de las comunidades que arrastra una mayor infrafinanciación en las dos últimas décadas. “Andalucía deja de ingresar cuatro millones de euros como consecuencia del actual sistema de financiación, según su presidente Juanma Moreno. Sin embargo, su nivel de deuda - del 23% del PIB en el segundo trimestre del año- se sitúa ligeramente por debajo de la media, del 26,9%.

Los niveles más bajos de deuda hay que buscarlos en Canarias (15% del PIB), Madrid (15,7%) y el País Vasco (16,6%), con datos de julio.

Dilema político

Al menos de momento, Hacienda se resiste a hablar de “condonación”, “quita” o “perdón” de deuda autonómica. Se sabe de antemano que cualquiera de estos términos suscitaría recelos en las autonomías en mejor situación financiera, que tienden a ver el mayor endeudamiento de las otras como una muestra de una peor gestión del gasto y no como el fruto de una infrafinanciación. La alternativa podría pasar por buscar el efecto equivalente al de una quita por la vía de alargar plazos de pago de la deuda o renegociar a la baja los tipos de interés, pero, para Hacienda, hablar de estas cuestiones es aún “prematuro”, afirman.

Desde la Comunidad de Madrid se ve cualquier intento de alivio sobre la deuda como una medida a favor de “los socios catalanes independentistas” del Gobierno. "Para la Comunidad de Madrid es intolerable que el Gobierno de España se plantee una posible ‘condonación’ del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para contentar a sus socios independentistas. Cataluña ha recibido 75.000 millones del FLA desde el 2015. Perdonar esos más de 70.000 millones de euros que hemos pagado entre todos es ceder a una nueva entrega del independentismo que la gente no admitiría. Sería un auténtico escándalo”, ha declarado a EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo de comunicación que este medio, el consejero de Hacienda de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty (PP). “Acumular más de 70.000 millones en estos años por haber recurrido al FLA no es más que la consecuencia de la nefasta gestión de los independentistas. La Comunidad de Madrid cumple las reglas fiscales, tiene la menor deuda de las comunidades autónomas de régimen común con el 15,7% y recibe una financiación por habitante un 3% inferior a la media nacional", asegura el consejero, con datos elaborados por la propia Consejería que toman como referencia la población empadronada, y no el concepto de ‘habitante ajustado’ que rige en la metodología del sistema de financiación autonómica.