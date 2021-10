Nueva jornada de huelga y de protestas contra el ERE del Sabadell

Al igual que ocurrió el pasado miércoles, la valoración que realizan los sindicatos de la movilización de este viernes de es "éxito rotundo" y aseguran que han conseguido cerrar alrededor del 90% de las sucursales en la provincia.

Lo cierto es que, al menos en el centro de Alicante, las oficinas del Sabadell han amanecido con la persiana bajada en su inmensa mayoría y con carteles para informar a la clientela. Así ha ocurrido con las sucursales de la avenida de Alcoy, las de Alfonso el Sabio, San Blas o doctor Rico. En el caso de las oficinas que la entidad tiene en el Paseo de Soto sólo ha abierto una frente a las dos que estaban operativas el pasado miércoles.

Una situación que los sindicatos aseguran que se ha repetido en toda la provincia, con muchos municipios con todas las oficinas cerradas. Por su parte, la entidad todavía no ha facilitado sus datos.

La huelga en las oficinas, que ha sorprendido a algunos clientes que se han acercado al banco desconociendo la protesta, ha estado de nuevo acompañada de movilizaciones. En el caso de Alicante, entre 300 y 400 trabajadores se han concentrado frente a la sede de la entidad en la avenida de Óscar Esplá para dejar claro su rechazo a los planteamientos de la dirección.

"Esto no es un mercadeo. No se trata de restar 125 afectados, como si fuéramos mercancía a peso. Lo que demandamos es que el ERE se base en la voluntariedad y hemos presentado alternativas para conseguirlo", ha asegurado Vanesa Villarreal, del sindicato Alta. "La empresa ha desoído nuestras peticiones y queremos demostrarle que no estamos dispuestos a ceder y aceptar cualquier cosa", ha apuntado, también, Susana García, de la Federación Sicam-Aprobas.

"Sin voluntariedad, no firmaremos y la dirección debería recordar que si se aprueba sin acuerdo, será la autoridad laboral la que decida si el recorte está justificado", ha defendido Laura García, de UGT. Por su parte, Armando Payá, de CC OO, ha destacado el seguimiento masivo de la protesta de los trabajadores.

La última oferta del Sabadell ha rebajado a 1.605 el número de afectados y ha mejorado las condiciones económicas que se ofrecen. Ademas, la entidad plantea reducir la cifra final con los mayores 63 años que acepten marcharse, además de con un cupo de 25 excedencias voluntarias remuneradas. Para el colectivo de 56 a 62 años ofrece el 60% del salario anual asignado hasta que cumplan los 63 años, con topes de entre 270.000 y 280.000 euros.

Para las bajas voluntarias de menores de 50 años, se ofrece una indemnización de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, más una prima de 2.000 euros por salario. La dirección también se ha abierto a aceptar 25 bajas de trabajadores de 55 años y otras 25 de empleados de 50 a 54 años -en principio excluidos del ajuste- para aquellas provincias con mayores problemas para cubrir los cupos. Sin embargo, sigue sin comprometerse a no realizar ningún despido si no se llega a esas cifras.

El plazo legal de negociación finaliza el próximo 15 de octubre, por lo que ya solo restan tres reuniones para llegar a un acuerdo, aunque las conversaciones se podrían prolongar si lo deciden ambas partes.