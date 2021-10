La crisis de los chips también frena la venta de coches usados en Alicante

La escasez de chips, que ha obligado a paralizar o reducir la producción en la mayoría de fábricas de automóviles, también alcanza ya a las ventas de vehículos usados. Al reducirse el número de nuevas matriculaciones, también ha caído la cifra de turismos que los ciudadanos entregan a los concesionarios o venden cuando se hacen con su nuevo coche, lo que ha contraído el stock disponible.

Así lo aseguran desde las principales organizaciones del sector, Faconauto y Ganvam, que señalan que a nivel nacional el mercado de ocasión ya encadena tres meses de caída, frente a la mejora que había experimentado en la primera parte del año.

En el caso de la provincia de Alicante, en el mes de septiembre se vendieron 7.709 coches de segunda mano, lo que supone un descenso del 7,3% sobre el mismo periodo de 2020. Una caída significativa, aunque menor a la registrada en el conjunto de la Comunidad Valenciana, donde la cifra de operaciones se redujo en un 16,8%, y también menor a la media nacional, del 13,5%.

Por provincias, el mayor descenso en la autonomía se registró en València, con un -23,6%, seguido de Castellón, con un -19,3%.

Con todo, gracias a la buena primera mitad del año, en el acumulado del ejercicio las cifras aún crecen. Así, en el conjunto de España suman 1.427.551 unidades vendidas, lo que supone un 15,8% más que en 2020, aunque todavía un 4,3% menos que en el mismo periodo de 2019, lo que sitúa el ratio vehículo de ocasión/vehículo nuevo en 2,2 a 1 hasta septiembre.

En el conjunto de la Comunidad Valenciana, el aumento del acumulado del año es de un 18,3% con respecto al año anterior hasta alcanzar las 157.506 transferencias.

"Los mercados de vehículos nuevos y de ocasión funcionan como una cadena de transmisión y, en este caso, el segundo se está viendo afectado también por la crisis de los microchips, ya que la caída en las matriculaciones está haciendo que no se genere tampoco el stock de vehículos de 0 a 5 años capaz de atender la demanda, lo que explica el retroceso en el número de transferencias de usados", explica el portavoz de Faconauto, Raúl Morales.

"No olvidemos que la oferta de vehículos de ocasión también hay que 'fabricarla' y como debido a la crisis de los chips, no hay renovación de flotas, no se está inyectando stock al mercado de segunda mano. Por tanto, ante el impacto que la escasez de conductores está generando también en el mercado de usados, corregimos a la baja la previsión de cierre para 2021, estimando que las ventas de ocasión se quedarán en el entorno de los 1,9 millones de unidades. Estamos hablando de un crecimiento del 8% con respecto a 2020, pero un 6% por debajo de 2019", apunta por su parte la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche.

En un análisis por tramos de antigüedad, los modelos que mejor se comportaron durante el pasado mes fueron los comprendidos entre los 5 y los 8 años. Así, en un entorno de caída generalizada, estos modelos fueron los únicos que marcaron signo positivo en septiembre, con una subida del 7%, hasta alcanzar las 14.972 unidades en el conjunto del mercado nacional, situándose un 36,6% por encima del mismo mes de 2019.

Para las patronales, este comportamiento responde a que, ante la falta de stock provocado por la crisis de los chips, fue necesario recurrir a los mercados exteriores en busca de oferta. De hecho, la importación fue el único canal que creció en septiembre, con un total de 7.917 unidades, lo que supone una subida del 5% con respecto a 2020 y nada menos que un 26,4% más que el mismo mes de 2019.

Por su parte, los modelos de más de 15 años fueron los que menos cayeron, al registrar un descenso del 1,2%, con un total de 58.420 unidades en septiembre, lo que significa concentrar más de la tercera parte del mercado; en concreto un 35,7% del total. Según datos de las patronales, el 51% de las ventas de estos vehículos tan antiguos se realiza entre particulares; un canal que, si bien retrocedió un 9% el mes pasado, continúa concentrando casi seis de cada diez operaciones.