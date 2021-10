Pedro Sánchez se ha abierto a "aclarar y precisar" las medidas impulsadas por el Gobierno para frenar la escalada del precio de la luz. A menos de 24 horas de que el Congreso debata el real decreto que aprobó el Ejecutivo hace unas semanas para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas, el presidente del Gobierno se ha comprometido a revisarlo para evitar "perjudicar a los consumidores domésticos e industriales". Nada más pronunciar estas palabras, fuentes de Unidas Podemos han avisado que Sánchez no apoyarán el real decreto si rebaja las medidas.

En la sesión de control al Gobierno, Sánchez se ha mostrado dispuesto a "aclarar y precisar lo que haga falta del decreto" tras la exigencia lanzada por el portavoz del PNV, Aitor Esteban, de "retocar y reorientar" la norma. El diputado jeltzale le ha advertido que "está en juego" el futuro del Gobierno ante el efecto de los precios de la luz en la industria. "Las eléctricas repercuten sus pérdidas a los contratos fijos de clientes industriales y esto provoca que algunas empresas paren su producción y esto nos aboca a nuevos ertes", ha explicado el jefe del grupo vasco después de que en las últimas semanas, grandes consumidores industriales como Sidenor hayan anunciado un parón en su actividad ante la escalada de precios en el suministro.

“La solución no es tan simplona como recortar los ingresos de las eléctricas. No solo en el plano europeo se debe hacer algo ahora, sino que se debería hacer retocando y reorientando el decreto ley que se va a votar en esta cámara mañana porque no solo está en juego el futuro de la economía sino también de su propio gobierno”, le ha dicho Esteban a Sánchez. Unas palabras que en mitad de las negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado adquieren un tinte de amenaza.

Búsqueda de 'síes'

Los morados se muestran mucho más claro. Tras un fin de semana en el que ya reclamaron a sus socios de Gobierno no dar pasos atrás, fuentes de Unidas Podemos en el Gobierno afirman que "si el PSOE cede a la presión de las eléctricas y trata de rebajar las medidas en el Real Decreto Ley que se debate mañana, no van a encontrar números en el Congreso que les respalden". Es decir, no apoyarán la tramitación de la norma.

Además, destacan que van a defender "las medidas de intervención del mercado de la luz" y que irán un paso más allá: exigirán que las iniciativas aprobadas tengan un carácter estructural y no estén vigentes solo hasta marzo.