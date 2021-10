La ilicitana AntalGenics busca 800.000 euros para lanzar su fármaco contra el picor de la psoriasis

"El objetivo final es el de licenciar el producto al mercado farmacéutico finalizada la fase II, para poder completar su desarrollo clínico y así proporcionar una mejora significativa en la calidad de vida de las personas que sufren psoriasis", destaca Philipp Tsolakis, CEO de la compañía.

La valoración pre-money de AntalGenics (el valor asignado a la empresa antes de iniciar la inversión de financiación) es de 6 millones euros. La operación ya ha despertado un gran interés, teniendo en cuenta que la ronda que se abre esta semana de 800.000 euros, varios leads investors como Inveready, Antonio Ferrer y Antonio Parente, ya se han comprometido a invertir 300.000 euros, según explican desde la firma. La campaña de financiación se lleva a cabo a través de la plataforma Capital Cell especializada en empresas biotecnológicas.

Hasta el momento, AntalGenics ha recibido más de 3,5 millones de financiación pública y privada para llevar a cabo el desarrollo del neurofármaco.

La psoriasis es una enfermedad crónica de la piel del sistema inmunológico para la que actualmente no existe cura. El 85% de los pacientes sufren de picazón crónica. Un 45% de los pacientes con psoriasis indican no sentir alivio con los tratamientos actuales. Según la doctora Isabel Devesa, directora científica de AntalGenics, "ello se debe a que los tratamientos actuales no actúan sobre el origen, que es el sistema nervioso periférico. Las terapias actuales comportan varios efectos adversos en el paciente lo cual acaba repercutiendo en su calidad de vida desde múltiples aspectos". El equipo de investigadores que coordina la Dra. Devesa es reconocido por sus publicaciones en neurobiología sensorial y en el desarrollo de moléculas bioactivas para el tratamiento de patologías cutáneas o caracterizadas por dolores crónicos.

Calmapsin

Tras dos años de desarrollo, AntalGenics ya lanzó el pasado año Calmapsin, su primer ingrediente activo gracias al cual la compañía fue galardonada en diciembre con el premio nacional Quality Innovation Award (QiA) 2019 en la categoría "Innovación Socio-Sanitaria".

AntalGenics es una spin-off del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Elche fundada en el año 2015. Su actividad se centra en el descubrimiento, validación y valorización de moléculas bioactivas con aplicación en campos de la biomedicina y la dermocosmética. La empresa está impulsada por Asia Fernández, Gregorio Fernández y Antonio Ferrer, presidente de la compañía.