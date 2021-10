La Cámara de Comercio y la Asociación de Empresa Familiar han reconocido la trayectoria de siete empresas centenarias de la provincia en el transcurso de la II Gala de Empresas Centenarias, que se celebró el miércoles por la noche en el Teatro Principal de Alicante.

El acto contó con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala; el presidente de la Diputación provincial, Carlos Mazón; los presidentes de Cámara y AEFA, Juan Riera y Maite Antón, respectivamente; y el director territorial de Cajamar, Manuel Nieto, entidad que ha patrocinado el acto junto con la Diputación.

Tras las palabras de bienvenida a cargo del alcalde, se inició la entrega de reconocimientos a las empresas centenarias homenajeadas en esta edición. El primer distintivo recayó en manos de POINT y Juan Bautista Riera, presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, entregó el galardón a la 3ª generación de la familia Pons: José Juan, Francisco, Vicente y Antonio Pons.

Café Jurado recogió su trofeo de manos de Luis Barcala, Alcalde de Alicante, y subieron al escenario Alfonso y José Luis Jurado, 3ª generación de Café Jurado.

Agrícola Villena recogió su premio entregado por Miguel Ángel Paredes, socio responsable de KPMG en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, y Ángel Angulo, Director Gerente del Diario INFORMACIÓN. Lo recogieron José Navarro y David Céspedes, presidente y director general de Agrícola Villena.

Ana e Isabel Bernal, cuarta generación de Bernal Alimentación, recogieron el galardón de manos de Manuel Nieto, Director Territorial de Cajamar en Alicante. Nieto destacó que «todo reconocimiento a estas generaciones de emprendedores, soñadores y de valientes, que han hecho posible mantener su sueño vivo después de más de 100 años es poco, y hoy mostramos nuestra admiración al inmenso mérito que atesoran, compartiendo tal proeza con toda la sociedad alicantina».

La 4ª y 5ª generación de Mármoles Seller, Ernesto y Enrique Seller, recogieron el premio que les entregó David Beltrá, director del Museo Comercial, y Eva Toledo e Ivan Sempere por parte de Padima.

Francisco y Pepe Cano, su madre Esperanza Fuster y la chef de El Xato, Cristina Figueira, recogieron el galardón entregado a El Xato de manos de Maite Antón, presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante.

El último galardón tuvo como destinatario a Destilerías Tenis y fue recogido por Antonino Botella y Santiago Limiñana, 3ª y 4ª generación de la empresa, y entregado por Carlos Mazón, Presidente de la Diputación de Alicante, encargado de clausurar el acto.

Destilerías Tenis: Antonino Botella Cantó y Santiago Limiñana Esplá recogieron su merecido premio

Destilerías Tenis, que lleva desde 1921 elaborando el anís más famoso de nuestra tierra y otras bebidas espirituosas, estuvo representada en la II Gala de Empresas Centenarias por Antonino Botella Cantó, administrador de la empresa y perteneciente a la 3ª generación, y Santiago Limiñana Esplá (hijo de Francisco Limiñana Botella), ya de la 4ª generación familiar.

Tío y sobrino, a quienes Carlos Mazón les entregó su galardón, son quienes en la actualidad llevan las riendas de esta empresa centenaria y luchan día a día para que la tradición y la calidad sean el estandarte de todos y cada uno de sus actuales 22 productos.

La empresa cumple este año un siglo de historia, cuyos orígenes están marcados por el viaje entre Argelia y Monforte del Cid de los Limiñana y Botella y dos productos estrella: el anís y el licor de mandarina.

¿El secreto del éxito que perdura hasta nuestros días? Una sencilla mezcla: la correcta cantidad de alcohol, agua, anís y azúcar. Si la destilación se hace en caliente, el anís tarda más tiempo en estar listo para ser embotellado, pero tiene una calidad superior a la que se obtiene con el mismo proceso en frío. Así lo aprendieron los Limiñana y Botella de sus ancestros.

Al visitar las instalaciones de Anís Tenis da la impresión de que pocas cosas han cambiado. Las máquinas se mueven a las órdenes de un complejo programa informático, sin embargo las naves o la distribución de las oficinas parecen haber sido siempre como se ven ahora. Tampoco han cambiado mucho las cosas para el producto hermano del Anís Tenis: el licor de mandarina, que nació al mismo tiempo y para cuya esencia sólo se utiliza la cáscara del fruto. En 1921 se pelaban las mandarinas a mano, y ahora también, ya que los Limiñana y Botella no han hallado una máquina que pueda automatizar este proceso.

Tres días a la semana, a las 5 de la mañana, las manos sabias de Antonino Botella ponen la máquina a funcionar, y la caldera comienza a ejecutar un sabio trabajo que va desde el anís o mandarina centenarios, cantuesos y herberos, hasta las actuales cremas, licores o ginebras…..

Cien años ya con la ilusión y el respeto por los procesos ancestrales. Sin duda, solo las manos de Limiñana y Botella hacen que las bebidas de Tenis gocen de esa calidad que solo el buen hacer, desde la tradición, es capaz de conseguir.

Cabe destacar que los anises más empleados por las destilerías de Monforte son el anís verde o matalauva y la esencia de anís que extraen de la planta de la badiana, lo que se conoce como anís estrellado. La empresa lo importa del sur de España, especialmente de Almería y Jaén, ya que el anís no crece a orillas del Vinalopó.

El Xato: Francisco y Pepe Cano, Esperanza Fuster y Cristina Figueira subieron al escenario para recoger el galardón

El restaurante El Xato, todo un referente en La Nucía, estuvo representado en la II Gala de Empresas Centenarias por los pilares fundamentales de este negocio familiar que comenzó siendo un pequeño bar de tapas.

Francisco y Pepe Cano, Esperanza Fuster y Cristina Figueira recogieron, de manos de Maite Antón, el premio que les reconoce su trayectoria a lo largo de los 106 años que llevan vividos. Por ello se sienten profundamente agradecidos a todo el personal, proveedores, colaboradores y clientes que les han acompañado a lo largo de estos años.

Lo que comenzó en 1915 como una bodega llamada «Ti Pere El Tardá», cuatro generaciones después se encuentra en lo más alto de la gastronomía nacional e internacional. Familia, gastronomía y pasión envuelven cada una de las propuestas gastronómicas del restaurante El Xato, posicionado a día de hoy como uno de los negocios de restauración familiar más longevos.

Un punto de inflexión fue la llegada a los fogones de la actual chef, Cristina Figueira. Cristina se inició en el mundo de la cocina hace más de 30 años ayudando a su suegra, Esperanza, cuando «El Xato» era un bar de tapas. Durante dos décadas ha ido evolucionando sin dejar de formarse, asistiendo a congresos y ferias gastronómicas, y haciendo prácticas en los mejores restaurantes: Martín Berasategui, Can Fabes y El Celler de Can Roca.

Innovación y expansión

Siempre en paralelo a las nuevas demandas del mercado y de sus comensales, El Xato desarrolló la línea de negocio «El Xato to go at home» en tiempo récord. A través de una aplicación informática, se adaptó la web para que los usuarios puedan comprar sus menús y hacer sus reservas, con el fin de que todo aquel que lo desee pueda disfrutar de una estrella Michelin en el salón de su casa.

En los últimos años, el carácter sostenible e innovador de El Xato le ha otorgado numerosos reconocimientos como L´Exquisit Mediterrani, que le avala como sello de producto gastroturístico. Así mismo, El Xato se encuentra entre los mejores restaurantes de lujo de España de TripAdvisor, de quienes han obtenido el certificado de Excelencia en 2016.

Estrella Michelin

En el año 2019 la prestigiosa Guía Michelin otorgó una Estrella al restaurante El Xato, galardón que valora la armonía entre la calidad del producto, el dominio del punto de cocción, los sabores, la regularidad, la relación calidad/precio y la creatividad del chef. Así como el reconocimiento este año de un Sol, por la Guía Repsol.

Catering y eventos

Hace unos años, el restaurante decidió dar el salto a la organización de bodas y eventos. El catering El Xato cuenta con la finca La Era en exclusividad, una finca única, rodeada de naranjos con vistas a la sierra helada y el skyline de Benidorm.

No obstante, trabajan tanto en fincas rurales, como en propiedades privadas y en diferentes edificios emblemáticos adaptando sus montajes y servicio a las diferentes características de cada uno de ellos, sin perder la calidad de su gastronomía ni la excelencia en el trato que les caracteriza.

En Catering El Xato se encargan de todo para que tú te centres en disfrutar. La Wedding Planner coordina la boda y todos los preparativos. Además, buscan todos los proveedores necesarios, gestionan el sonido e iluminación, aportan soluciones a imprevistos y, por supuesto, se adaptan en todo momento a los gustos de sus clientes.