¿Qué profesiones abarca el Colegio de Graduados Sociales?

Somos una institución que abarca al Graduado Social, al Graduado Social Diplomado, al Diplomado en Relaciones Laborales, y al actual Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

¿Por qué es necesario que un graduado social se colegie?

En primer lugar, para ejercer nuestra profesión en los tribunales es requisito obligatorio estar colegiado. No obstante, nuestra profesión nos obliga a estar en permanente actualización, pues no hay día que no se modifiquen las relaciones laborales por las leyes, por los convenios colectivos, por la jurisprudencia... Y estar colegiado permite al profesional estar en constante aprendizaje.

Cuéntenos cuáles han sido las actividades más importantes que han desarrollado desde el Colegio en los últimos meses.

Desde el Colegio impartimos todo tipo de formación, incluyendo tanto actualización, (como decía anteriormente), como herramientas para nuestro trabajo. También se realizan anualmente cursos para la elaboración de nóminas y seguros sociales, así como cursos de derecho procesal, debido a nuestra consideración de profesión jurídica que nos permite intervenir en los Juzgados en defensa de los intereses de empresas, trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social, del Sepe…

También es muy importante la labor del Colegio en las relaciones con las Administraciones, a fin de facilitar el trabajo de todos los Graduados Sociales y, con ello, el acceso a la Administración por parte de los ciudadanos.

Por otro lado, en febrero de 2020 celebramos el 50 aniversario de la creación del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, aunque desgraciadamente las celebraciones se vieron truncadas por la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2.

¿Cómo han vivido esta situación de pandemia y cuál ha sido su papel durante la crisis sanitaria?

Durante la pandemia, los Graduados Sociales hemos demostrado un alto nivel de compañerismo sin el cual nos habría sido mucho más difícil salir de la complicada situación que se creó a raíz de la pandemia. Las Administraciones cerraron a cal y canto; las empresas y los trabajadores tenían necesidades económicas que se traducían en tramitar ERTES (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo), solicitar prestaciones y subvenciones de todo tipo… Y todo ello sin poder ni siquiera venir a nuestros despachos a firmar un solo documento, con nuestras plantillas , teletrabajando en su mayor parte.

Esa fue la situación y el Colegio de Graduados Sociales, entre otras medidas, creó una página de Facebook para que los compañeros pudieran intercambiar opiniones; la formación se transformó en telemática; estuvimos en contacto permanente con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la Comisión de Justicia creada al efecto, con la Consellería de Trabajo, los organismos de la Seguridad Social, el Sepe… Con el objetivo de hacer de «correa de transmisión» entre los colegiados y esas Administraciones.

Háblenos sobre su implicación en el desarrollo de la Administración Telemática.

Sin duda, la pandemia ha sido un motor de impulso para el expediente telemático y los Graduados Sociales estamos siendo pieza clave en su desarrollo, pues sin nosotros la mayoría de los ciudadanos no habrían podido presentar sus solicitudes. No obstante, todavía hoy hay muchas personas que no saben gestionar su certificado digital, que ha venido a ser necesario para cualquier gestión telemática ante la Administración.